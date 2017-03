Messerstecher von Ringe muss in Psychiatrie

Osnabrück/Ringe. Wie konnte es zu der Messerattacke am 13. August 2016 kommen? Wieso stach der 65-Jährige seinem 40-jährigen Opfer mit einem Küchenmesser in den Hals? Die Suche nach Antworten und nach dem Motiv des Täters begleitete den Prozess im Schwurgerichtssaal über vier Verhandlungstage hin. Die Zeugenvernehmungen brachten zutage, dass der 65-Jährige keinen Groll gegen sein späteres Opfer hegte, dass er dieses zuvor nicht einmal näher kannte. Der Täter war nie gewalttätig in Erscheinung getreten, im Ort schätzte man ihn als ruhigen und liebevollen Nachbarn. Als er mit seinem Schwager zum Angelteich fuhr, wollte er offenbar nur einen geselligen Tag am Wasser verbringen, sich nett unterhalten und die Natur genießen. Dass der Tag für einen der Beteiligten mit einer Notoperation und für den anderen in einer Zelle endete, war nicht vorherzusehen. Diese Einschätzung teilten durch die Bank alle Prozessbeteiligten.

In seinem Plädoyer führte der Staatsanwalt aus, dass der Fall jedoch nur auf den ersten Blick rätselhaft wirke. „Es gibt kein Motiv, aber Gründe für das Verhalten des 65-Jährigen. Er ist kein krimineller Mensch, doch der Fall zeigt, was Alkohol mit und aus einem Menschen machen kann.“ Der Staatsanwalt erklärte, dass der Täter seit 40 Jahren immer wieder exzessiv Wodka bis hin zur Bewusstlosigkeit getrunken habe. Dadurch sei bei ihm eine Geisteskrankheit mit Wahnvorstellungen, Desorientiertheit und Verwirrung entstanden. Deren Symptome traten einem Gutachten zufolge auch kurz vor der Tat auf, da der Alkoholkonsum die Krankheit verstärke. Der Angeklagte sprach auf Russisch mit nicht anwesenden Personen und gestikulierte mit den Armen. Aufgrund seiner Erkrankung und des Rauschzustands sei der 65-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen, erklärte der Staatsanwalt. Er forderte deshalb einen Freispruch für den 65-Jährigen, der wegen lebensgefährlicher Misshandlungen mit Tötungsabsicht angeklagt worden war. Trotz der Schuldunfähigkeit sei der Täter aber alles andere als ungefährlich. Die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung sei unumgänglich.

Dem schloss sich die Nebenklage an. Der Opferanwalt betonte, dass sein Mandat keinen Groll gegen den Täter hege, aber sicherstellen wolle, dass er niemandem mehr ein Leid zufügt.

Im Urteilsspruch folgte die Kammer der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, den Niedergrafschafter in allen Anklagepunkten freizusprechen und in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Dazu hatte auch der psychiatrische Gutachter dringend geraten, wie Montag bekannt wurde. Es bestehe ein hohes Risiko, dass der 65-Jährige erneut ähnliche schwere Straftaten begehe. Ihn davon abzuhalten sei ohne ständige Kontrolle kaum möglich.

„Eine Attacke kann ohne Anlass jederzeit jede beliebige Person treffen, egal ob sie den 65-Jährigen kennt oder auch nicht. Eine Provokation ist nicht nötig“, erklärte der Vorsitzende Richter auf Grundlage des Gutachtens. Zudem sei davon auszugehen, dass sich die Wahnvorstellungen in Zukunft mit fortschreitendem Krankheitsverlauf eher verstärken als abschwächen würden.

Der Verteidiger hatte gefordert, dass der 65-Jährige unter strengen Auflagen nach Hause zurückkehren könne. Dort solle er mit der Unterstützung eines Bewährungshelfers, seiner Familie und Alkoholabstinenz behandelt werden. Der Richter wies dies zurück. Der Täter sei uneinsichtig. Er hätte nach einem Klinikaufenthalt 2014 zur Behandlung seiner psychischen Erkrankung den ärztlichen Rat, mit dem Trinken aufzuhören, ignoriert und ohne Absprache Medikamente zur Behandlung abgesetzt. Der Täter wolle sich sein Alkoholproblem noch immer nicht eingestehen. Es sei davon auszugehen, dass er zuhause in sein altes Verhaltensmuster zurückfalle.

Der Täter sprach im Saal erneut sein Bedauern aus: „Es tut mir leid. Ich wollte keinen verletzen“. Das Urteil nahm er ohne erkennbare Regung hin. Ob sein Verteidiger Rechtsmittel einlegt, stand Montag noch nicht fest.