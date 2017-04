Mobile Fußpflege Zuhause

Karte

Fräsen, schneiden, pflegen, Nägel kürzen, Hühneraugen und Hornhaut entfernen – das alles macht die Fußpflegerin Annette Kurz aus Uelsen mit Füßen. Seit Neuestem ist sie mit ihrem mobilen Fußpflegestudio unterwegs zu Terminen in der ganzen Grafschaft. Die 47-jährige ist ausgebildete medizinische Fußpflegerin und bietet zudem Fußreflexzonen- und Wellnessmassagen an. Vor allem ältere, kranke und behinderte Kunden sind jetzt flexibler, müssen sich nicht mehr darum kümmern, wie sie zu einer Fußpflege kommen. „Jetzt komme ich einfach zu den Kunden“, sagt die frisch gebackene Unternehmerin. Sie sorgt dafür, dass „die Leute ihre Füße wieder mögen“. Wer jemandem eine Freude machen will, verschenkt einen Gutschein über eine Fußpflege von Annette Kurz, Telefon 0157 54053551. Foto: J. Lüken