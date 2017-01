Mobile Klassen bringen Entlastung für Schule

Bad Bentheim. Noch fehlen Tische, Stühle und sonstiges Inventar im neuen „Gebäude“ der Grundschule Bad Bentheim. Doch schon bald soll sich der weiße Quader mit Leben füllen. Aus zwei jeweils 60 Quadratmeter großen Räumen und einem Flur samt Waschbecken besteht der Komplex, der unmittelbar vor der Sporthalle seinen Platz gefunden hat. Einer der Räume soll Schülern der dritten Jahrgangsstufe als festes Klassenzimmer dienen, der andere ist für Betreuungs- und Ganztagsangebote vorgesehen.

Bei einem ersten gemeinsamen Rundgang durch das neu geschaffene Angebot zeigen sich Vertreter von Stadt und Grundschule beeindruckt vom Ergebnis. Das Wort „Container“ wird gemieden. Negative Assoziationen mit diesem Begriff scheinen beim Blick in die hellen Mobilräume allerdings tatsächlich unbegründet zu sein. Breite Fensterfronten auf beiden Längsseiten erlauben einen ausgiebigen Lichteinfall, die Deckenelemente der energiesparenden Infrarotheizung geben heimelige Wärmestrahlen ab. Das künftige Klassenzimmer erhält im Januar – wie auch in den Räumen des Hauptgebäudes üblich – ein Whiteboard. Der Betreuungsraum wird unter anderem mit Liegekissen ausgestattet. Dorthin sollen sich auch Kinder zurückziehen können, die beim Lernen mehr Ruhe benötigen.

„Es wirkt nicht wie ein Fremdkörper“, stellt Bürgermeister Dr. Volker Pannen mit Blick auf das äußerliche Erscheinungsbild fest. Die vorher an diesem Ort befindlichen Fahrradständer mussten zur Seite weichen. Deren Anzahl soll sich jedoch nicht verringern. Lediglich der angrenzende Spielplatz auf der Ostseite musste ein paar Quadratmeter lassen. Ein Anliegen hinsichtlich des gewählten Standorts war es, die Nähe zum Hauptgebäude zu wahren. Die zusätzlichen Räume waren aufgrund der hohen Schülerzahlen notwendig geworden. Diese hängen zusammen mit der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien sowie der konstanten Geburtenrate in Bad Bentheim. Ursprünglich waren Aufbau und Nutzung der Mobilräume bereits für den Anfang des laufenden Schuljahres gewünscht. So wird seitdem der Musikraum als Klassenzimmer genutzt. Nunmehr gilt als Stichtag für den Einzug der 1. Februar 2017, also der Unterrichtsbeginn nach den Zeugnisferien. Aktuell besuchen 309 Schüler die Grundschule.

Die Stadt hat die rund vier Jahre alten Containereinheiten gebraucht erworben. Der Kauf sei gegenüber einer Anmietung rentabler gewesen, berichtet Jochen Mantke vom städtischen Bauamt. Die Nutzung ist genehmigt für eine Dauer von zunächst vier Jahren. Über die weitere Verwendung muss dann entschieden werden. Insgesamt rund 120.000 Euro hat die Stadt investiert. Davon entfallen 113.000 Euro auf den reinen Komplex, das übrige Geld ist unter anderem in die nötigen Strom- und Wasseranschlüsse sowie in die neugebauten Stufen vor dem Eingang geflossen. Die Mittel konnten über den Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

Schulleiterin Eva Klein-Reesink ist sehr zufrieden. „Hervorragend“, sagt sie zum Resultat und blickt guter Dinge auf den bevorstehenden Einzug: „Wir freuen uns drauf.“