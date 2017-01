„Mobile Retter“ sind jetzt unterwegs

Meppen. Zum Einsatz kommt die App zunächst in Fällen, in denen Symptome auf einen Herz-Kreislaufstillstand hindeuten. Also etwa bei Bewusstlosigkeit und einem Aussetzen von Herzfrequenz und Atmung. Für diese Fälle sei das Potenzial der App besonders gut geeignet, rechnete Wolfgang Hagemann, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, bei der offiziellen Projektpräsentation im Meppener Kreishaus vor: Ab etwa vier Minuten nach Eintritt eines Kreislaufstillstandes seien gravierende Hirnschäden zu erwarten. Rettungskräfte seien im Durchschnitt aber erst nach neun Minuten vor Ort. „In der Zwischenzeit könnte bereits ein mobiler Retter am Einsatzort lebensrettende Maßnahmen wie Herzmassage und Beatmung durchführen.“

Damit das Projekt in der Praxis greift, sind in den letzten Monaten im Emsland und in der Grafschaft über 430 ehrenamtliche Retter geschult worden. Weitere 200 stehen aktuell auf der Warteliste. Bedingung für eine Ausbildung zum Retter ist eine einschlägige Tätigkeit aus den Bereichen Medizin und Pflege, zudem können sich auch Feuerwehrleute oder Rettungsschwimmer bewerben. Wird ein Notruf abgesetzt, werden neben den eigentlichen Rettungskräften per Abfrage auch registrierte mobile Retter in der Nähe des Notfallortes alarmiert.

Karte

Der Landkreis Emsland sowie die Grafschaft Bentheim, deren gemeinsame Rettungsleitstelle in Meppen ist, sind in Niedersachsen die ersten Kreise, die „Mobile Retter“ nutzen. Seit vergangenem Oktober liefen die Vorbereitungen, die ursprünglich 2013 für den Kreis Gütersloh entwickelte App zum Einsatz zu bringen. Die ersten Retter sind bereits seit Mitte Dezember im Einsatz, bei bislang acht dokumentierten Einsätzen wurden zwei mal lebenserhaltende Maßnahmen vorgenommen.

Landrat Reinhard Winter nannte „Mobile Retter“ einen „wichtigen Beitrag für eine qualitativ verbesserte medizinische Hilfe“ und würdigte die hohe ehrenamtliche Bereitschaft, die sich aus den Zahlen bislang registrierter Helfer ableiten lasse. Er betonte: Das Projekt sei als Ergänzung, nicht als Ersatz des Rettungsdienstes konzipiert: Es werde ein „echter Mehrwert“ geschaffen, der nicht zulasten der professionellen Notfallhilfe fallen werde.

Das System ist an die eingesetzte Leitstellensoftware gekoppelt. Nach Registrierung und Ausbildung der Helfer werden diese über eine kostenlos erhältliche App informiert, wenn in der Nähe ein Notfall gemeldet wird, dessen Symptome auf ein Herz-Kreislaufversagen schließen lassen. Der Nutzer kann bei einer Alarmierung entscheiden, ob er den Auftrag annehmen oder ablehnen möchte. Bei Annahme erhält er weitere Daten, um den Notfallort lokalisieren zu können. Im Emsland und in der Grafschaft wird für den Zuschnitt, innerhalb dessen registrierte Retter alarmiert werden, mit etwa 9 Minuten Fahrtzeit gerechnet. Grundsätzlich ist denkbar, dass mehrere Personen zu einem Notfallort eilen, wobei ab einer gewissen Zahl an Bestätigungen der Auftrag als erledigt markiert wird.