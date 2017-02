Modellflieger dürfen weiter starten

Bad Bentheim. Die Bundesregierung hat neue Regeln für Drohnen und Modellflieger beschlossen. Die schärferen Vorgaben wurden aufgrund der zunehmenden Unfallgefahr durch Drohnen notwendig. Allein im vergangenen Jahr registrierte die Deutsche Flugsicherheit mehr als 60 Zwischenfälle. „Für Modellflugplätze gelten aber Ausnahmen“, betont der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann.

Viele Modellflugvereine hätten sich in den vergangenen Monaten mit Sorge an den Abgeordneten gewandt. „Die Ehrenamtlichen und Hobbyflieger haben die berechtigte Sorge, dass ein flächendeckendes Flugverbot ab 100 Höhenmetern das Aus für den Volkssport Modellflug bedeuten dürfte“, sagt Stegemann. In der Tat sah der erste Vorschlag aus dem Verkehrsministerium ein flächendeckendes Flugverbot ab 100 Höhenmeter vor, also auch für Modellflugplätze.

Gemeinsam mit dem Deutscher Modellflieger Verband habe der Abgeordnete daher in den vergangenen zehn Monaten versucht, Verbesserungen für Flugmodelle zu erreichen. „Mit den meisten Modellfliegern kann man nur vernünftig fliegen, wenn sie höher als 100 Meter aufsteigen dürfen“, betont Dieter Hopp, Gebietsbeauftragter vom Deutschen Modellflieger Verband. Zudem habe es nie Sicherheitsprobleme mit Modellfliegern gegeben. Diese dürfen nur mit Sichtkontakt geflogen werden. Dies gilt auch für Drohnen, die aber oft über die eingebaute Kamera und unerlaubterweise ohne Sichtkontakt gelenkt und damit immer wieder zur Gefahr werden.

Besuch beim Modellsport-Club

Am Ende der Verhandlungen steht weiterhin ein grundsätzliches Flugverbot ab 100 Metern Flughöhe. Auf Drängen der Vereine und zahlreicher Abgeordneter konnte aber vereinbart werden, dass dieses nicht auf Modellflugplätzen gilt. „Wir standen vor der schwierigen Aufgabe, die Flugsicherheit zu verbessern und gleichzeitig die Modellflugvereine nicht zu gefährden. Nun gibt es zwar Einschränkungen für einzelne Flieger, insgesamt ist das Ergebnis aber ein ausgewogener Mittelweg“, wertete Stegemann die Einigung. Im Vorfeld hatte er unter anderem den Modellsport-Club Bad Bentheim besucht. Weitere Modellflugvereine in der Grafschaft Bentheim sind der MFC Phönix Lohne, der MFC Nordhorn sowie der MFC Uelsen. Künftig benötigen Flugmodelle und Drohnen ab einem Startgewicht von 0,25 Kilogramm eine Plakette. Damit soll ein Halter bei Schadensfällen identifiziert werden. Für Flugmodelle und unbemannte Fluggeräte ab zwei Kilogramm wird ein „Kenntnisnachweis“ erforderlich sein. Der Nachweis wird entweder nach Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle oder im Falle von Modellflugzeugen durch einen Luftsportverband nach einer Einweisung erteilt. Ab fünf Kilogramm ist zudem eine Aufstiegserlaubnis erforderlich. Daneben gilt in sensiblen Bereichen, zum Beispiel Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen und Anlagen und Einrichtungen wie JVAs oder Industrieanlagen ein Flugverbot. Im Gegenzug wird für gewerbliche Nutzer das aktuell bestehende, generelle Betriebsverbot außerhalb der Sichtweite aufgehoben. Es bedarf jedoch einer Genehmigung. Damit soll der Betrieb gewerblicher Drohnen erleichtert und neue Geschäftsmodelle ermöglicht werden.

Beim Modellsport-Club Bad Bentheim zeigen sich die Verantwortlichen mit der neuen Regelung zufrieden. „Ich kann damit gut leben“, sagt Vereinsvorsitzender Reinhard van Loh. „Es ist absolut nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber sagt, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann.“ Bei mittlerweile rund einer Viertelmillion Drohnen komme es leider immer wieder zu Zwischenfällen. „Da gibt es leider einige schwarze Schafe unter den Drohnenbesitzern.“ Ein großer Vorteil der Modellflieger sei die Zusatzversicherung. „Viele Drohnenbesitzer denken, dass von Drohnen verursachte Schäden von der normalen Haftpflichtversicherung übernommen werden. Doch das ist nicht der Fall“, sagt Reinhard van Loh. Auch nicht bei Modellfliegern. Mitglieder des Modellsport-Clubs seien über den Verein versichert. „Wer nicht Mitglied bei uns ist, muss die Zusatzversicherung vorzeigen, bevor er hier mit seinem Flugzeug starten darf“, erklärt van Loh.