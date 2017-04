Mordprozess: Hatte Angeklagter Alkoholproblem?

Osnabrück/Neuenhaus. Hatte sich der Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung, in dem der Angeklagte bis zu seiner Festnahme lebte, am Dienstag noch nicht erklären können, ob und wie man nachts aus der Einrichtung verschwinden und wieder hineingelangen kann, berichtete eine frühere Bewohnerin am Mittwoch von einem gebräuchlichen und altbekannten Trick: Ein großes Fenster im Erdgeschoss werde bei Bedarf nur angelehnt und nicht fest verschlossen. Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Dr. Ingo Frommeyer, ob das unbemerkt funktioniere, sagte die Zeugin: „Das bekommen die Betreuer nicht mit.“

Der angeklagte 18-Jährige war in der Tatnacht nicht wie vereinbart um Mitternacht wieder in die Wohngruppe der Jugendhilfe zurückgekehrt, sondern erst gegen 5 Uhr in der Früh. Ihm wird vorgeworfen, gegen 4 Uhr in der Nacht in der Senioreneinrichtung „Haus am Bürgerpark“ in Neuenhaus an mehreren Bewohnern sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Als eine Bewohnerin ihn dabei überrascht hatte, soll er sie getötet haben.

Blutspur an der Socke gefunden

Die frühere 18-jährige Mitbewohnerin der Jugendhilfeeinrichtung berichtete auch von Alkoholproblemen des Angeklagten und einigen Situationen, in denen es fast zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit männlichen Mitbewohnern gekommen sei. In einem Fall habe der Angeklagte sogar ein Messer aus der Küche geholt, sei jedoch damit auf niemanden losgegangen.

Im weiteren Verlauf des Prozesstages vor der Jugendkammer des Landgerichts wurde am Mittwoch auch aus einem Gutachten des Landeskriminalamtes zu Tatortspuren vorgetragen. Es gab eine Vielzahl von Blutspuren zu untersuchen und zu bewerten. Unterm Strich ist an einer Socke des Angeklagten eine Blutspur gefunden worden, bei der man nicht ausschließen kann, dass sie von der getöteten Seniorin stammt. Isoliert betrachtet ist das kein eindeutiger Beweis. Doch das Gericht wird dieses Indiz im Gesamtzusammenhang der Tatumstände und des Fundortes der Socke zu bewerten haben.

Am 11. April geht‘s weiter

Am nächsten Verhandlungstag werden voraussichtlich zwei Gutachten vorgetragen. Zum einen geht es um die psychiatrische Bewertung des Angeklagten und zum anderen um rechtsmedizinische Erkenntnisse zu dem Fall. Fortgesetzt wird der Prozess vor der Jugendkammer am 11. April um 9 Uhr im Saal 1 des Landgerichts.