„Moulin Rouge“ verzaubert die Alte Weberei

Nordhorn. Zahlreiche Zuschauer ließen sich am Freitag- und Samstagabend mitnehmen auf eine Reise ins Paris des 19. Jahrhunderts, und konnten teilhaben am funkelnden und gleichwohl zwielichtigen Treiben im Varietéclub „Moulin Rouge“ auf der Bühne der Alten Weberei in Nordhorn.

Kerninhalt des Stücks ist die von Hindernissen geprägte Liebe zwischen dem jungen Schriftsteller Christian und der Kurtisane Satine. Der Engländer soll zusammen mit einem bunten Ensemble ein Stück für die Bühne des Lokals schreiben. Dabei trifft er auf Satine, die gegen Bezahlung ihren männlichen Klienten ein paar schöne Stunden beschert. So soll es auch mit dem reichen Duke geschehen, den die Besitzerin des „Moulin Rouge“ als Geldgeber anvisiert hat. Nicht nur das Stück, auch der Umbau des Clubs in ein Theater ist geplant. Die Beziehung zwischen Satine und Christian steht diesem Vorhaben im Weg: Satine ist im Zwiespalt der Gefühle, während der Duke mit dem Aus für die Finanzierungspläne und sogar mit der Ermordung Christians droht. So nimmt eine schicksalhafte Verworrenheit ihren Lauf.

Karte

Die Darsteller der Musical Generation ließen mit großem Einsatz das Pariser Nachtleben in der Alten Weberei aufblühen: Die mitunter burlesken Tanzauftritte des Ensembles entlockten dem Publikum immer wieder kräftigen Szenenapplaus. Sehr emotional spielten Verena Hölter als Satine Sebastian Gryn als Christian das junge Liebespaar. Verena Schellbach verkörperte die patente „Moulin Rouge“-Besitzerin Scarlett und Alexander Wernecke den rachsüchtigen Duke. Videoeinspieler schafften eine zweite Erzählebene. Sowohl Kulissen als auch Kostüme haben die Mitglieder der Musical Generation selbst entworfen. Mehr als ein halbes Jahr hat sich das Team auf die beiden Aufführungen vorbereitet.

Der Hinweis „Neu vertanzt“ im Titel ist ein Hinweis auf die Ursprünge der „dozentenfreien“ Gruppe: Nach der Gründung vor zehn Jahren war „Moulin Rouge“ das erste umgesetzte Stück. Zum runden Geburtstag kam daher die Idee auf, die Show mit nochmals höherem Anspruch ein zweites Mal in Szene zu setzen. Zusammen mit den Tanztrainerinnen Kim Conradi und Saskia Tenfelde sind so mehrere virtuose Acts entstanden, die dem Stück einen stimmungsvollen Charakter verliehen.

Hauptdarsteller Sebastian Gryn zeigt sich nach der Premiere überaus zufrieden: „Ich bin glücklich und erleichtert. Alles hat gut geklappt“, sagte er. Für einen kurzen Schrecken sorgte der Absturz einer Tänzerin in der ersten Hälfte der Aufführung. Doch das sei glimpflich ausgegangen, versichert Sebastian Gryn. Das Stück konnte ohne Unterbrechung fortgeführt werden.

Den Zuschauern scheint „Moulin Rouge – Neu vertanzt“ jedenfalls gut gefallen zu haben. Schlagworte wie „Eine tolle Show“ waren beim Verlassen der Alten Weberei immer wieder zu hören.