Musikakademie verlängert Vertrag mit Bad Bentheim

Bad Bentheim. Die Freude bei der Musikakademie und der Stadt Bad Bentheim ist groß: Durch die Verlängerung des bestehenden Fördervertrags wird das von beiden Seiten betonte gute Miteinander langfristig gesichert. Auch aus der Politik gibt es einhellige Zustimmung. Der im Jahr 2008 – als die Akademie als gemeinnützig anerkannt wurde – erstmals gefasste Vertrag, wurde 2013 unverändert für weitere fünf Jahre unterzeichnet. Diesmal gibt es drei wesentliche Neuerungen, die ab Sommer 2018 gelten.

Karte

Anderer Förderbeitrag

Zunächst verdoppelt sich die Laufzeit von bisher fünf auf nunmehr zehn Jahre. Auch in finanzieller Hinsicht tut sich etwas: Bislang leistete die Stadt einen Förderbeitrag von 36,75 Euro pro Kind und pro Jahr. Im Schuljahr 2015/16 ergab sich so ein Gesamtbetrag von 12.917,36 Euro. Der Zuschuss steigt nunmehr auf 41,50 Euro pro Kind und Jahr. Bei gleichbleibenden Schülerzahlen würde dies einen Betrag von insgesamt 14.586,95 Euro bedeuten. Gleichzeitig wird die Höhe des jährlichen Zuschusses an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst, wobei der Ausgangsbetrag von 41,50 Euro als Sockelbetrag wirkt, der nicht unterschritten werden kann.

Baustein

„Die Förderung ist ein wesentlicher Baustein, um die Arbeit in gleichbleibender Qualität fortführen zu können“, sagt Bodo Wolff, Leiter der Musikakademie. „Es freut uns, dass mehr als ein Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit alles geregelt ist.“ Für ihn sind die neuen Konditionen ein Beleg dafür, dass die Stadt die guten Leistungen der Einrichtung anerkennt. Nachdem es in der Anfangszeit noch Fragezeichen gegeben habe, ob die Akademie als langfristig angelegtes Modell tragfähig ist, seien die Zweifel inzwischen aus dem Weg geräumt.

Neue Bedingungen

Die neuen Vertragsbedingungen sind laut Wolff eine Anpassung an die Herausforderungen, denen sich die Akademie – als einzige nicht-öffentliche Musikschule im weiteren Umkreis – zu stellen hat. Dazu zählen allgemeine Kostensteigerungen sowie die Schwierigkeit, neue Lehrkräfte zu gewinnen. Die höheren Zuschüsse sollen künftigen Gebührenerhöhungen entgegenwirken.

Große Wertschätzung

Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen ist mit Blick auf die Arbeit der Akademie voll des Lobes und sicherte der Einrichtung die uneingeschränkte Wertschätzung der Stadt zu. „Es gibt keine größere Veranstaltung, in die nicht die Musikakademie involviert ist“, beschreibt er deren positiven Einfluss auf die Kulturlandschaft vor Ort. Die Arbeit sei „ein wertvoller Teil außerschulischer Bildung“.

Schüler

Aktuell besuchen mehr als 800 Schüler die verschiedenen Angebote der Musikakademie, die von Gruppenstunden über Einzelunterricht für verschiedene Instrumente bis hin zur studienvorbereitenden Ausbildung reichen. Knapp die Hälfte der Schüler stammt aus Bad Bentheim. Einen weiteren Standort unterhält die Einrichtung in Schüttorf. Dort besteht seit 2013 ebenfalls ein Vertrag mit der Samtgemeinde, der in die Verlängerung gehen soll. Die Vorgespräche laufen allerdings noch.

Ein Highlight im Veranstaltungskalender ist seit vielen Jahren das Sommerkonzert, bei dem die Schützlinge der Akademie ihr Können unter Beweis stellen. Das nächste Sommerkonzert geht am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr im Forum des Burg-Gymnasiums in Bad Bentheim über die Bühne.