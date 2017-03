Musikschule zeigt Vielfalt der Chormusik

Wilsum. In der vollbesetzten Wilsumer Kirche hatte Armanda ten Brink die musikalische Leitung, Dozentin an der Musikschule Niedergrafschaft. Am Klavier: ihre Kollegin und langjährige Konzertpartnerin Heike Knief. Ausführende Sänger waren: der Kammerchor, Armandas größter und reifster Chor, und drei weitere Vokalensembles aus ihrer gesangspädagogischen Arbeit:

„Twen“, ein Ensemble aus elf Sängerinnen Anfang Zwanzig mit intensiver musikalischer Schulung und Konzerterfahrung, früher „Experience (I)“.

„Experience (II)“: Zwölf bereits gut geschulte Mädchenstimmen im Teenager-Alter.

„Nice Guys“, ein mit jungen Männerstimmen solistisch besetztes Vokalquintett.

„Es ist ein Schnee gefallen“, stimmte der Kammerchor zu Beginn die Vertonung des spätmittelalterlichen Winterlieds im vierstimmigen Satz von Robert Franz an – eine Ahnung von Vergänglichkeit und, so der Text, der Beginn eines Winters, der sogar noch „vor der Zeit“ kommt. Und von hier aus spannte sich der Bogen zum Ende des Winters: „Komm, holder Lenz“: Der Chor des Landvolks aus Haydns „Jahreszeiten“, dem Kammerchor wie auf den Leib geschrieben, begrüßte am Schluss des Programms den bevorstehenden Frühling und das neue Leben tänzerisch-beschwingt und heiter.

Mit dem Kammerchor bewährten sich hier „Twen“ und „Nice Guys“ in einem transparenten und gut ausbalancierten Gesamtklang. Und dieser Bogen überwölbte ein abwechslungsreiches Programm, das thematisch mal enger mal loser, manchmal auch gar nicht mit dem Winter verknüpft war, und das sparsam mit dem allzu Populären umging.

Wer ein solch komplexes Chorkonzert mit vier verschiedenen Ensembles und einem reichlichen Dutzend unterschiedlicher Lieder, Songs, Opern- und Oratorienchöre einstudiert und dirigiert und daraus ein großes geschlossenes Chor-Konzert machen will, das in seiner Gesamtheit zur Wirkung kommt, der muss sehr vieles können. Armanda kann es. Das wissen ihre vielen Followers aus nah und fern.

Sie ist stets der charismatische Mittelpunkt ihrer musikalischen Auftritte, als Dirigentin und vor allem auch in ihrer Zuwendung zum Publikum. Mühelos gelingt es ihr, aus dem laufenden Konzert heraus, die überraschten, aber ihr dann bereitwillig folgenden Wilsumer zu einem offenen Singen zu animieren, und zwar so, dass sie selbst staunen, was sie alles können. Als Musikerin ist sie ein Inspirationswunder.

„Nice Guys“ überzeugen mit ihrer stimmlichen Qualität. Foto: privat

Das gilt auch für die Vorbereitung ihrer Programme. Da versteht sie es, die „Beziehungsfähigkeit“ von Musikstücken zu erspüren und sie in größere Zusammenhänge einzufügen. Wer hätte gedacht, dass der Gefangenen-Chor aus Verdis „Nabucco“, dargeboten von einem hier bestens aufgelegten Kammerchor, und der Chorsatz aus Mendelsohns „Elias“, dargeboten von „Twen“ mit Sängerinnen auf dem Höhepunkt ihrer Stimmentwicklung, klanglich so prachtvoll ineinander übergehen? Und einen gemeinsamen Höhepunkt im Programm bilden? Ihm folgte mit Mendelssohns „Nachtigall“ op.59 gleich ein zweiter, weil das dunkle Timbre der Männerstimmen des Kammerchors und die elfengleiche Schönheit der jungen Stimmen aus „Twen“ ein rundes und in sich ruhendes Klangbild ergaben.

Rühmenswert auch die von „Twen“ rhythmisch pulsierende, ausdrucksstark und fast auswendig gesungene spanische Ballade „Hijo de la luna“! Sogar ganz auswendig sangen die Girls von „Experience“ das jüdische Lied „Oif’n Pripetshik“, das man aus „Schindlers Liste“ kennt und dessen schmal und unisono vorgetragene Melodie dem Zuhörer durch und durch ging. Überhaupt: „Experience“ wird in Erinnerung bleiben – geschulte schöne Stimmen im feinen Gesamtklang einer sehr musikalischen Gruppe.

Schwierig und heikel war eigentlich nur der Anfang des Konzerts: In die zarten und zerbrechlichen Töne und Harmonien der ersten drei Lieder (Robert Franz und zwei Brahms-Lieder, darunter das höchst diffizile „Rosmarin“) fand sich der Kammerchor erst allmählich hinein; vor allem die dominanten Männerstimmen ließen sich nicht so bändigen und mit den übrigen Stimmen ausbalancieren, wie es für diese Musik nötig gewesen wäre.

Dafür waren sie bei den Opernchören in ihrem Element. In Italien kann es einem passieren, dass das Publikum in der Oper Verdis Gefangenenchor mitsingt. So weit wollten die Wilsumer nicht gehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Denn es dürfte das erste Mal gewesen sein, dass der Kammerchor mit Opernmusik an die Öffentlichkeit getreten ist. Möge das seine Fortsetzung finden. Die stimmlichen Gegebenheiten des Chors und sein musikalisches Verständnis dafür sind vorhanden.

Heike Knief am Klavier war das Rückgrat des Chorkonzerts: Orchestrale Klänge, wo nötig, feine Intros, rhythmische Grundierung. Souverän!