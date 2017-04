Mutmaßlicher Automatensprenger festgenommen

Papenburg/Utrecht. Im niederländischen Utrecht hat die Polizei einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwischen Februar und Mai 2016 insgesamt 17 Geldautomaten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesprengt zu haben. Nicht alleine, sondern mit einem 32-jährigen Komplizen, der weiter flüchtig ist.

Ein Großteil der Überfälle ereignete sich laut Frank Federau, Sprecher des Landeskriminalamts Niedersachsen, in NRW. Mehrere Automaten wurden von den beiden Männern aber auch in Niedersachsen geplündert, genauer gesagt im Emsland. Die Staatsanwaltschaft Aachen wirft ihnen vor, vier Geldautomaten im Kreis gesprengt zu haben. Nach Angaben von Staatsanwalt Jost Schützeberg sollen sie am 9. März 2016 einen Geldautomaten in Aschendorf und einen in Rhede, einen Tag später, am 10. März 2016, einen Automaten in Geeste sowie einen weiteren in Lathen am 16. März 2016 zur Explosion gebracht haben. Laut Staatsanwaltschaft Aachen war das Duo bereits Ende Mai 2016 ins Visier der Polizei geraten.

Fünf Tage nach einer Sprengung in Vreden im westlichen Münsterland fielen sie bei einer Verfolgungsjagd mit der niederländischen Polizei auf. Dabei konnten die Ermittler den 28-jährigen Mann festnehmen, sein Komplize flüchtete. In dem Fahrzeug wurde eine umfangreiche Ausrüstung zur Sprengung von Geldautomaten sichergestellt. Nachdem bereits im Juni 2016 ein 22-jähriger Mann vom Amtsgericht Meppen zu vier Jahren Haft verurteilt worden war, weil er drei Monate zuvor mit zwei weiteren mutmaßlichen Komplizen einen Geldautomaten der Sparkasse Emsland in Meppen gesprengt hatte, ist es ein weiterer Erfolg für die Polizei. Jedoch nur ein kleiner, denn im Kreis Emsland und der Nachbarschaft wurden weit mehr als vier Geldautomaten gesprengt. Allein zwischen Juni 2015 und August 2016 gab es im Emsland und der Grafschaft Bentheim 29 Sprengungen von Geldautomaten und neun Versuche.

Bereits im Dezember 2015 hatte das LKA eine 15-köpfige Sonderkommission eingerichtet, Bankvorstände wurden sensibilisiert, die daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen ihrer Automaten nach oben schraubten.

„Mit Erfolg, sagt Frank Federau. Während seiner Aussage nach im Jahr 2015 in Niedersachsen 16 Geldautomaten erfolgreich gesprengt wurden, es bei zwölf beim Versuch blieb, wurden zwar 2016 immerhin 14 Automaten gesprengt, bei 20 scheiterten jedoch die Täter. 2017 wurde bisher ein Geldautomat gesprengt, nicht im Emsland, sondern in Hannover.

Frank Federau und seine Kollegen gehen von drei Tätergruppen aus. Die weitaus größte kommt demnach aus den Niederlanden, eine aus Polen, Nachahmer machen die dritte Gruppe aus, die man an ihrem „dilettantischen Vorgehen“ erkenne.