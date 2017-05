Nach Explosion von Munition noch mehr gefährliches Material gefunden

Hennef.dpa Nach der Explosion illegal gehorteter Sprengkörper vor dem Haus eines 51-Jährigen in Hennef bei Bonn haben Spezialisten weiteres gefährliches Material entdeckt. Ermittler hätten in dem Haus Teile von Granaten und Treibladungen gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei in Siegburg. Auch zwei Eimer mit Patronen und Patronenhülsen nahmen sie mit. Eine noch scharfe Handgranate sei von Sprengstoffexperten kontrolliert gesprengt worden. Haus und Grundstück des Munitionssammlers wurde den Angaben zufolge bis zum Abend von Spürhunden abgesucht.