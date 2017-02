Nach Selbstkritik: Jetzt will der ECN den Titel

Nordhorn . Eine Woche nach der Niederlage gegen die Hamburger „Crocodiles“ 1b haben die Eishockeyspieler des EC Nordhorn am Sonntag (18 Uhr) die nächste Chance, vor eigenem Publikum die Meisterschaft in der Verbandsliga klar zu machen – und diesmal sind die Chancen noch größer, den letzten noch fehlenden Punkt einzufahren. Der Gegner in der Eissporthalle kommt zwar auch aus Hamburg, die 1b-Mannschaft des HSV scheint aber längst nicht so stark wie die „Crocos“: In elf Spielen holten die Hamburger magere sechs Punkte; schlechter sind nur die Celler „Oilers“, die nächsten Sonntag in Nordhorn zu Gast sind. „Diesmal sollte es klappen“, sagt auch ECN-Trainer Heiko Niere, bleibt aber nach der Enttäuschung der Vorwoche vorsichtig: „Wir müssen zurück zu alter Stärke finden.“

Er warnt eindringlich davor, das drittletzte Saisonspiel zu locker anzugehen. Schließlich kam die erste Nordhorner Niederlage überhaupt nach der Gründung des ECN im Jahr 2015 zustande, weil die Einstellung fehlte. „Meine Spieler waren durchweg recht selbstkritisch“, berichtete Niere vom Trainingsabend am Dienstag, „es haben sich alle wohl zu sicher gefühlt.“ Im Spiel gegen allerdings starke „Crocodiles“ ließ sich der Schalter nicht mehr umlegen, zumal der ECN in der Schlussphase nach einer Strafe gegen Adrian Matula lange in Unterzahl angreifen musste.

Matula wird dem ECN am Sonntag ebenso fehlen wie Lars Schellerhoff, dessen verletzte Schulter sogar operiert werden muss. Das ist auch deshalb bitter für den 18-Jährigen, weil er im Sommer zum Kader der deutschen Inlinehockey-Nationalmannschaft der Jugend gehört. Ebenfalls gegen die HSV-Zweite nicht dabei ist wegen einer Verletzung Alexander Paul.