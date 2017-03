Nächste Verkaufssonntage in Nordhorn in Gefahr?

Nordhorn. Anfang Januar hatte der VVV kurzfristig eine unter dem Namen „Nordhorner Neujahrsgruß“ geplante Veranstaltung absagen müssen, die mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden werden sollte. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte einer Klage der Gewerkschaft „Verdi“ gegen die Sonntagsöffnung stattgegeben. Begründung: Die Genehmigung der Stadt Nordhorn für den verkaufsoffenen Sonntag am 8. Januar sei rechtswidrig, weil sie auf der Grundlage eines verfassungswidrigen Gesetzes erteilt worden sei.

Jetzt steht der nächste Termin für einen verkaufsoffenen Sonntag an: Zum Holschenmarkt, einem der ältesten Nordhorner Stadtfeste, durften bisher die Innenstadtgeschäfte stets sonntags öffnen. Doch angesichts der unsicheren Rechtslage zögert die Stadt, für den 23. April eine entsprechende Genehmigung zu erteilen.

Karte

Das sorgt nicht nur bei den Kaufleuten für erhebliche Verunsicherung. Auch die Nordhorner CDU hat bereits Bedenken angemeldet. Sie sorgt sich um das Image des Einzelhandelsstandorts Nordhorn und fürchtet, in Nordhorn könne es in diesem Jahr überhaupt keine verkaufsoffenen Sonntage mehr geben.

Tatsächlich herrscht nach zahlreichen Gerichtsurteilen in Sachen Sonntagsöffnung zurzeit Verwirrung in den Rathäusern – nicht nur in Nordhorn. Dafür sorgen nicht zuletzt die jeweiligen Urteilsbegründungen. Die setzen nämlich sehr unterschiedliche Akzente. Während die Osnabrücker Richter ihr Nein zum Nordhorner „Neujahrsgruß“ damit begründet hatten, der Paragraf 5 des Niedersächsischen Ladenöffnungsgesetzes sei verfassungswidrig, kommen die Verwaltungsrichter in Oldenburg in einem gleichartigen Verfahren zu anderen Einschätzungen. In ihrer Ablehnung eines verkaufsoffenen Sonntags in Leer steht kein Wort von Bedenken gegen das Gesetz. Die Oldenburger Richter stützen ihr Nein zu dem Leeraner Stadtfest auf die Einschätzung, es sei eben keine „anlassgebende, den Sonntag prägende Veranstaltung“, sondern nur ein Hilfsmittel, um einen verkaufsoffenen Sonntag zu begründen.

Rechtslage nach unterschiedlich begründeten Urteilen schwer einzuschätzen

Angesichts solcher Rechtsunsicherheiten will die Stadt Nordhorn nun das Gespräch mit der Gewerkschaft „Verdi“ suchen, bevor sie über eine Genehmigung für den verkaufsoffenen Sonntag zum „Holschenmarkt“ entscheidet. Würde „Verdi“ auch gegen einen Sonntag klagen, der eindeutig Teil eines traditionellen Stadtfestes ist? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Das Gespräch darüber steht noch aus. Über das weitere Vorgehen der Stadt will der Verwaltungsausschuss am 22. März entscheiden.

Die Nordhorner CDU spricht unterdessen in einer Pressemitteilung davon, sie habe „mit Sorge die Information aufgenommen, dass von der Stadt Nordhorn im Jahr 2017 keine verkaufsoffenen Sonntage zugelassen werden sollen“. Das sei „ein beträchtlicher Imageschaden für die Stadt, wenn Kunden in Erwartung des verkaufsoffenen Sonntags nach Nordhorn kommen und vor verschlossenen Türen stehen!“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende im Rat, Andre Mülstegen.

Die CDU befürchtet zudem Umsatznachteile für die Gewerbetreibenden auf der „Grünen Wiese“ und in der Innenstadt. Nach Informationen der CDU verhilft ein verkaufsoffener Sonntag dem Nordhorner Einzelhandel grob geschätzt zu einem Umsatz von circa 1,5 Millionen Euro. Diese Umsätze könnten nicht aufgeholt werden, wenn Kunden das Internet als Einzelhandelsersatz nutzten, warnt die CDU.

Die CDU wertet das Urteil der Osnabrücker Richter auch nicht als grundsätzliches Nein zu verkaufsoffenen Sonntagen: „Schlussendlich hat aber das Verwaltungsgericht auch festgehalten, dass vier verkaufsoffene Sonntage grundsätzlich möglich seien.“ Die CDU hält daher zumindest einen verkaufsoffenen Sonntag während des „Holschenmarktes“ und einen weiteren während des „Nordhorner Oktobers“ für genehmigungsfähig.

„Die Klage von Verdi gegen die Veranstaltung im Januar hat doch in erster Linie gezeigt, dass die Interessen von Gewerkschaft, Kirche, Handel und Stadt versöhnt werden müssen, um erneuten Klagen vorzubeugen“, so Gert Lödden, Fraktionsgeschäftsführer der CDU und Vorsitzender des Wirtschafts- und Tourismusausschusses. Lödden fordert „Planungssicherheit für die lokalen Händler, Beschäftigten und Kunden.“

Deshalb sieht die CDU den Bürgermeister in der Pflicht. Thomas Berling müsse jetzt schnell handeln und mit den Gewerkschaften ins Gespräch kommen, so die CDU. „Gerichtlich und sehr kurzfristig ausgesprochene Verkaufsverbote sind schlecht für Nordhorn“, so Lödden.