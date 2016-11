Name des Partners ist keine gute Tattoo-Idee

Lingen. Winiecki trägt den Spitznamen „China“, seit er als Schüler in der vierten Klasse von einem Klassenkameraden „Chinese“ genannt wurde. Zu seinem Alltag gehört es, nicht nur neue Tätowierungen auf der Haut seiner Kunden entstehen zu lassen, sondern auch alte wieder zu entfernen.

Herr Winiecki, wer ist die größere Memme, wenn es ums Tattoostechen geht: Mann oder Frau?

(Lacht) Man meint zwar immer, dass Männer sich mehr anstellen als Frauen, aber das tun sie gar nicht. Jeder Mensch ist unterschiedlich empfindlich, da tun sich Frauen und Männer nichts bei. Und es gibt Stellen am Körper, die sind bei allen sehr empfindlich... vor allem die Innenseiten oder die Hautstellen an den Rippen. Das ist schon ziemlich heftig.

Haben Sie schon mal Ihre eigenen Tattoos gezählt?

Wie viele Tattoos ich habe, da habe ich keinen Überblick mehr. Ich habe den gesamten Oberkörper voll, es ist ein Gesamtbild geworden. Mit Blick auf mich kann man also sagen, dass man nach Tattoos süchtig wird.

Was war denn Ihr erstes Tattoo?

Mein erstes Tattoo war ein Adler mit Schlange. Das habe ich mir vor 30 Jahren bei dem damals ältesten deutschen Tätowierer, Herbert Hoffmann, in Hamburg stechen lassen, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben.

Und wem haben Sie das erste gestochen?

Meine erste Tätowierung… puh… ich glaube, das war ein Pegasus. Das habe ich 1993 auf das Schulterblatt einer Frau gestochen, damals noch in meinem Haus in Geeste. Ob es was geworden ist? Ich würde sagen… es geht (lacht).

Haben Sie das Stechen beigebracht bekommen?

Das ist schwierig mit dem Beibringen, Tätowierer ist kein anerkannter Beruf. Man muss ein bisschen Talent dafür haben. Mir selbst hat das niemand beigebracht. Ich habe damit selbst angefangen und in den Jahren andere erfahrene Tätowierer kennengelernt, bei denen ich mir etwas abgeguckt habe.

An welches außergewöhnliche Tattoo erinnern Sie sich, das Sie mal gestochen haben?

(Lacht) Das möchte ich jetzt gar nicht sagen… es ist nicht jugendfrei, sagen wir es so...

Gibt es denn Tätowierungen, die Sie ablehnen?

Ja, rechte Sachen tätowiere ich auf keinen Fall. Ansonsten ist es so eine Sache, es gibt Wünsche, die mir nicht gefallen, aber mir muss ja nicht alles gefallen. Der Kunde ist König, und dem muss ich dann auch nachkommen. In der Beratung äußere ich zwar meine Zweifel, aber manche haben ihren eigenen Kopf und wollen das Motiv dann auch haben.

Sich den Namen des Partners auf die Haut zu tätowieren, wie stehen Sie dazu?

Ich habe bisher immer jedem gesagt, er soll das lieber sein lassen. Ich habe in den vergangenen 21 Jahren eine Menge Namen tätowiert, und wenn ich zusammenrechne, habe ich bestimmt 80 Prozent der Namen wieder weggemacht – also übertätowiert. Ich hab aus den Namen eine Blume oder ein anderes Motiv gemacht. Ist halt eine heikle Sache.

Sind es junge Kunden, die zu Ihnen kommen?

Nein! Man sieht den Menschen heute nicht mehr an, wer eine Tätowierung hat. Wenn damals nur Ex-Häftlinge und Seefahrer welche hatten, haben heute auch Männer welche, die im Anzug zur Arbeit gehen. Ich habe auch ältere Kunden, so um die 60 Jahre. Mein ältester Kunde war zum ersten Mal mit 77 Jahren bei mir. Mit 77 hat er seine erste und mit 79 seine letzte Tätowierung bekommen. Der hat aber mehr so Oldschool-Motive bekommen, von einem Adler bis zur Schlange auf beiden Armen. Er wollte sein Leben lang schon Tattoos haben, aber seine Frau war dagegen, und dann ist sie verstorben.