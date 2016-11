Neue Bauplätze im Ortskern von Samern

Samern. In Samern gibt es schon seit vielen Jahren Überlegungen, Bauland für junge Familien auszuweisen und einen Ortskerncharakter für die Gemeinde zu schaffen. Diesem Ziel sind die Verantwortlichen ein großes Stück näher gekommen. Für das zukünftige Wohnbaugebiet an der Ohner Straße (K8) soll in Kürze ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dafür arbeitet die Gemeinde Samern mit der GGB Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft des Landkreises zusammen. Bei einem Ortstermin wurde in der vergangenen Woche über die Einzelheiten des Projektes Wohnbaugebiet „Tappenfeld“ berichtet.

Karte

21 Einzel- und Doppelhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser

Südlich der Ohner Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dorfgemeinschaftshaus, der Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“, den Sportplätzen und der Turnhalle sollen insgesamt 21 Einzel- und Doppelhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit maximal vier Wohneinheiten entstehen. Dafür stehen insgesamt rund 2,9 Hektar (29.000 Quadratmeter) Gesamtfläche zur Verfügung. 1,9 Hektar davon sollen für die Wohnbebauung genutzt werden. Rund 10.000 Quadratmeter bringt die Gemeinde ein, 19.000 Quadratmeter zwei weitere Eigentümer. Der aktuelle Baum- und Buschbestand an den Äckerrändern soll erhalten werden.

„In der Gemeinde stehen im Moment keine freien Baugrundstücke mehr zur Verfügung“, berichtete Bürgermeister Gerhard Schepers, der seit vielen Jahren zu den treibenden Kräften bei der Verwirklichung des Projektes zählt. Die Grundproblematik war dabei, dass durch die Autobahn 31 und Überschwemmungsgebiete im Bereich der Vechte in der Gemeinde überhaupt nur wenige Flächen als Baugebiete in Frage kommen. „Wir wollen aber den jungen Familien in Samern die Möglichkeit bieten, in der Gemeinde zu bleiben“, betonte Schepers.

Vorrangig an Ortsansässige

Deshalb sollen die zukünftigen Bauplätze auch vorrangig an Ortsansässige vergeben werden. „Das ist eine Zukunftssicherung für die Gemeinde“, sagte Jens Wolters von der GGB, der davon ausgeht, dass mit dem neuen Baugebiet der Bedarf in der Gemeinde für die kommenden fünf bis zehn Jahre gedeckt wird. Das Wohnbaugebiet „Tappenfeld“ ist nach dem Mischgebiet „Nordring-West“ das zweite Projekt, bei dem die Grafschafter Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mit der Gemeinde kooperiert. „Da haben wir gute Erfahrungen bei der Zusammenarbeit gemacht“, blickte Schepers zurück.

Mit dem neuen Wohnbaugebiet an der Kreisstraße soll aber nicht nur der Bedarf an Bauland gedeckt werden. Ein weiteres Ziel ist es, den Ortskerncharakter zu stärken. „Für Familien ist der Standort durch die neue zur Kindertagesstätte sehr attraktiv“, betonte Marco Beernink, der stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde ist.

Problem: Geschwindigkeit auf Ohne Straße

Ein gewisses Problem stellt allerdings die Geschwindigkeit auf der Ohne Straße dar. Mit Begrenzung auf 70 Stundenkilometer wurde dort die Möglichkeit geschaffen, ein Wohnbaugebiet ohne das Aufstellen einer Lärmschutzwand auszuweisen. Weiter kann die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße allerdings nicht reduziert werden. Die Kreisstraße ist auch der Grund dafür, dass die Bebauung mehrere Meter nach hinten versetzt wird.

Es soll auch bestimmte Gestaltungsvorschriften geben. So sind in der ersten Bauzeile eingeschossige Giebelhäuser mit steil geneigtem Dach und Traufe über dem Erdgeschoss geplant, für die dahinterliegenden Bauflächen sind bis zu zwei Vollgeschosse mit flach geneigten Dächern ohne Traufhöhenbegrenzung möglich. Die maximale Firsthöhe soll neun Meter betragen. „Wir planen eine ortstypische Bebauung“, betonte Ralf Schäfer von der GGB.

Die Offenlegung der Pläne soll im neuen Rat der Gemeinde geschehen. Dann werden sich mit Schepers‘ Vorgänger Heinrich van Ferth und seinem zukünftigen Nachfolger in rund 15 Jahren insgesamt drei Bürgermeister-Generationen mit dem Projekt beschäftigt haben. Denn Schepers wird dem neuen Rat nicht mehr angehören. „Mein Ziel ist es, alles in trockenen Tüchern zu übergeben“, betonte der langjährige Bürgermeister.