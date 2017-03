Neue Beratung gegen häusliche Gewalt in Nordhorn

Nordhorn.ow Der Landkreis Grafschaft Bentheim unterstützt neuerdings ein Projekt gegen häusliche Gewalt, das sich an Täter richtet. Ab April sollen bereits gewalttätig gewordene Männer durch den SKM Lingen in Nordhorn betreut werden.

Das Projekt verfolgt das Ziel, Männer, die gegenüber ihren Partnerinnen oder auch den Kindern Gewalt ausgeübt haben, durch eine präventive Beratung dabei zu unterstützen, ihr Verhalten möglichst dauerhaft zu verändern, teilte der Kreis mit. Damit sollen Wiederholungsfälle vermieden werden. Die Teilnahme ist freiwillig. „Zwang macht da keinen Sinn. Wir wollen den Erfolg“, sagt Hermann-Josef Schmeinck, Geschäftsführer SKM Lingen.

Karte

Kurs erarbeitet gewaltfreie Konfliktlösungen

Die kostenpflichtigen Kurse finden immer in Gruppen mit etwa fünf bis sechs Teilnehmern statt und umfassen 26 Sitzungen. Module von der Tatrekonstruktion bis hin zum Training gewaltfreier Kommunikation und der Erarbeitung partnerschaftlicher Konfliktlösungen sollen Anstoß geben, über eingefahrene Muster nachzudenken und Verhalten zu ändern.

Die Männer kommen über drei Wege zu den Kursen: Entweder durch die Polizei, durch Hinweise des Jugendamtes oder weil sie sich direkt melden, erklärt Schmeinck.

Arbeit mit Tätern ist Opferschutz

Natürlich lassen sich nicht alle Täter überzeugen, ein solches Angebot wahrzunehmen. Durchschnittlich ist es jeder fünfte. Und bei Weitem nicht jeder hält den Kurs auch bis zum Ende durch. Dennoch halten Landkreis und Polizei diese Arbeit des SKM, die parallel zur Opferbetreuung stattfindet, für wertvoll und unerlässlich.

„Die Arbeit mit den Tätern ist für uns zugleich auch Opferschutz“, sagt Landrat Friedrich Kethorn. „Jeder verhinderte Fall ist für uns ein Erfolg“, ergänzt Karl-Heinz Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim.

Kreis will gegensteuern

Allein in den Jahren 2013 bis 2015 hätten bei der Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) insgesamt 832 Frauen aus der Grafschaft um Hilfe gebeten. In 2016 seien es 326 gewesen. Daher hat sich Politik im Landkreis Grafschaft Bentheim entschlossen, das Projekt „Täterberatung bei häuslicher Gewalt“ des SKM in Lingen mit jährlich 10.000 Euro zu unterstützen.

„Leider müssen wir eine Zunahme häuslicher Gewalt verzeichnen. Unsere Aufgabe ist es, gegenzusteuern“, sagte Landrat Friedrich Kethorn. Es ist eine Entwicklung, die auch Karl-Heinz Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion, beklagt und viele seiner Kolleginnen und Kollegen gut kennen: „Wir haben brutale Auswüchse aller Art. Diese ziehen sich quer durch alle Schichten und alle Altersgruppen. Den typischen Täter gibt es da nicht.“

Projekt in Lingen bewährt

Bevor sich eine Frau von ihrem uneinsichtigen, gewalttätigen Partner löse, vergingen mitunter viele Jahre, sodass die Polizei nicht selten zu Situationen gerufen werde, in denen das Martyrium schon viel zu lange andauere. Der SKM Lingen führt bereits seit Oktober 2012 in Lingen und im südlichen Emsland das Projekt „Täterberatung bei häuslicher Gewalt“ durch.

Ab dem 1. April 2017 soll das Angebot des SKM in Nordhorn starten. Kontakt: SKM Lingen, Lindenstraße 13, 49808 Lingen, Tel. 0591-91246-51 oder 0591-91246-65. Weitere Informationen unter www.skm-lingen.de.