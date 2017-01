Neue Chance für Theater in der Kornmühle?

Nordhorn. Wie geht es weiter mit der Theaterwerkstatt? Das fragen sich nicht nur die Kulturfreunde in der Kreisstadt. Auch die Politik beschäftigt sich nach wie vor mit der Zukunft des Vereins, der unter anderem das Lokalkabarett „Stipp in de Pann“ jährlich auf die Bühne in der Kornmühle bringt. Jetzt hat die SPD-Ratsfraktion gefordert, Verhandlungen über den Abschluss eines neuen Vertrages aufzunehmen, um der Theaterwerkstatt die weitere Nutzung der Kornmühle und der angrenzenden Rampe als Lagerhalle und Vereinsheim zu ermöglichen. Einen städtischen Zuschuss soll es aber nicht mehr geben.

Dies gilt als ein erstes Zeichen dafür, dass sich die harte Haltung gegenüber der Theaterwerkstatt zu lockern beginnt. Wie berichtet, hatte die Stadt Nordhorn in der ersten Dezemberwoche alle Verträge mit dem Verein „Förderkreis der Theaterwerkstatt“ zum 31. Januar gekündigt. Einnahmen und Zuschüsse seien „zweckwidrig und satzungswidrig verwendet“ worden, hieß es seinerzeit zur Begründung. Der Vorwurf ist Ergebnis einer Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der Theaterwerkstatt durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt.

Beim Förderverein der Theaterwerkstatt war das Vorgehen der Stadt auf völliges Unverständnis gestoßen. Aus Sicht der Vorsitzenden Eva-Maria Götting-Ennen und des künstlerischen Leiters Horst Gross sind die Vorwürfe nicht haltbar und überbewertet.

Seither herrscht Funkstille, was öffentliche Stellungnahmen der Stadt Nordhorn und der Führung des Förderkreises angeht. Doch ganz so festgefahren, wie es den Eindruck macht, ist die Situation offenbar nicht. Zumindest wurde inzwischen die Kornmühlennutzung verlängert, um die anstehenden Theatervorstellungen nicht zu gefährden. Außerdem haben sich die Vorsitzende Götting-Ennen und weitere Vorstandsmitglieder der Theaterwerkstatt kürzlich im Rathaus mit Bürgermeister Thomas Berling, seinem Büroleiter Jörn Richter und Kulturreferentin Kerstin Spahnke zu einem Sondierungsgespräch getroffen. Dabei soll es vor allem um das künftige Finanzgebaren der Theaterwerkstatt und die transparente Darlegung der Zahlen gegangen sein. Wie es heißt, war die Atmosphäre konstruktiv. Allerdings hatten beide Seiten einen Rechtsbeistand hinzugezogen.

Auch der jüngste Vorstoß der SPD-Fraktion deutet darauf hin, dass die Politik nicht daran interessiert ist, die künstlerische Arbeit des Laienspielensembles an die Wand zu fahren. Ratsfrau Silvia Fries erinnert daran, dass die Theaterwerkstatt „über 20 Jahre mit viel Engagement gute Aufführungen dargebracht“ habe. So wird mit Spannung die nächste Sitzung des Kulturausschusses am Monatsende erwartet, in der das Thema auf die Tagesordnung kommen soll.

Offen bleibt die Frage, ob der Verein ohne den jährlichen Zuschuss von 26.250 Euro und die Einnahmen aus der KTS-Gastronomie weitermachen kann – und will. SPD-Fraktionschef Harald Krebs hofft jedenfalls, „dass die Verantwortlichen der Theaterwerkstatt die Kurve kriegen, um ohne Emotionen einen neuen Vertrag mit der Stadt anzustreben“.

Ob es unter den derzeitigen Umständen am 22. Juli zur Premieren-Aufführung eines Luther-Dramas vor der Kulisse von Kloster Frenswegen kommen wird, gilt als ungewiss. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dieses Projekt stehe auf der Kippe.