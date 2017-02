Neue Facharbeiter im Elektronikerberuf

Meppen.gn Nach einer dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit fand im Januar die praktische Abschlussprüfung in den industriellen Elektroberufen durch die IHK Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim statt.

Für 15 Prüflinge lautete der Arbeitsauftrag, eine Ladeelektronik für Lithium-Polymer-Akkumulatoren herzustellen, die von einem „Arduino“ angesteuert wird.

Vier Prüflinge haben sich für die Prüfungsform „Betrieblicher Auftrag“ entschieden. Dabei handelt es sich um einen konkreten Auftrag aus dem betrieblichen Umfeld des Auszubildenden.

Die praktische Prüfung wurde von dem Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim bei der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91) in Meppen und die schriftliche Prüfung im Dezember 2016 in der Berufsschule in Meppen durchgeführt.

Die Vertreterin der IHK Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim, Karin Höptner, überreichte unlängst in einer Feierstunde den Facharbeitern ihre Prüfungszeugnisse. Von der Berufsschule Meppen wurden die Zeugnisse feierlich durch Berufsschullehrer Norbert Thale überreicht. Der Prüfungsausschussvorsitzende André Book gratulierte im Namen des Ausschusses allen neuen Facharbeitern zur bestandenen Prüfung.

Die neuen Facharbeiter mit dem Berufsbild „Elektroniker für Geräte und Systeme“ sind:

Marvin Hömmken, Johanna Hunfeld und Florian Kalinski (alle Hänsch Engeneering); Dylan Gritter, Johannes Janzen, Tobias Kauffer, Markus Luckau, Lars Niemann, Nico te Gempt und Niklas Völker (alle WTD 91); Alexander Bensel und Rene Marquardt (beide Esders); Manuel Fehren, Oliver Schnauber und Jannik Timmer (alle Rosen Technology and Research Center); Sven Bekaan (Inomatic); Marius Galka (GS electronic Gebr. Schönweitz); Kevin Kubon (Heinen und Löwenstein).