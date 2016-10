Nordhorn.gn Am Donnerstag wurde die neue Raststation am Nordhorn-Almelo-Kanal durch Bürgermeister Thomas Berling offiziell eröffnet. Die Station ist eine der letzten öffentlichen Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms für die Ortsteile Frenswegen, Frensdorf und Frensdorferhaar. Berling wies auf die schöne wie praktische Gestaltung der Anlage an der viel benutzten Radroute in Nordhorn hin. So wurde bei der Gestaltung auf eine enge Verbindung zwischen Land und Wasser geachtet. „Das Geländer erinnert an eine Schiffsreling und ermöglicht einen beeindruckenden Blick auf die historische Schleuse und die kürzlich von der Stadt Nordhorn erworbene Zollstation“, sagte Berling.

Um das Wurzelwerk der Bäume nicht zu beschädigen, wurden spezielle Schraubfundamente verwendet. Der Einbau dieser Fundamente dauerte einen Tag, die Montage des Aufbaus weitere drei Tage. Die Gesamtkosten für dieses Projekt liegen bei rund 66.000 Euro, davon 55.000 Euro reine Baukosten. Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems übernimmt im Rahmen der Dorferneuerung 48.000 Euro und damit 73 Prozent dieser Kosten.

Im Rahmen der Dorferneuerung in Frensdorf, Frenswegen und Frensdorferhaar folgt mit dem Ausbau der Straße Vogelpool in diesem und im kommenden Jahr nur noch eine weitere öffentliche Maßnahme, die in zwei Bauabschnitten realisiert wird. Dann endet das seit 2009 laufende Förderprogramm, in das rund 400.000 Euro an öffentlichen Investitionen geflossen sind. Zu den umgesetzten Projekten zählen die Herstellung des Geh- und Radweges entlang des Paradieswegs, die Sanierung der Gräfte am Kloster und der Geh- und Radweg am Sternbusch. Hinzu kommen zahlreiche private Maßnahmen, die im Rahmen des Programms mit Zuschüssen gefördert wurden.