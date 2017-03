Neuenhaus: Geld für Brandschutz, Sport und Bildung

Neuenhaus. Im Haushalt der Samtgemeinde Neuenhaus sind in diesem Jahr 1.145.300 Euro für verschiedene Projekte vorgesehen. Dafür wird die Erhöhung der Verschuldung um etwa eine halbe Million Euro notwendig. Das Zahlenwerk ist mit den Stimmen von CDU und SPD verabschiedet worden, Bündnis 90/Die Grünen haben sich im Rat der Stimme enthalten.

Die dicksten Brocken im diesjährigen Zahlenwerk der Samtgemeinde Neuenhaus sind den Bereichen, Brandschutz, Sport und Bildung zuzuordnen. So schlagen die anteiligen Finanzierungen neuer Fahrzeuge für die Feuerwehren in Neuenhaus und Veldhausen in diesem Jahr mit jeweils über 210.000 Euro zu Buche. Für die weitere energetische Sanierung des Schulzentrums am Bosthorst in Neuenhaus werden 210.000 Euro zur Verfügung gestellt und für Planungskosten zum Bau einer Sporthalle 100.000 Euro. Weitere 100.000 Euro sind für den eventuellen Ankauf von Hallen der Bentheimer Eisenbahn für die Feuerwehr vorgesehen. Für Gebäudesanierung und das Außengelände der Grundschule Osterwald sind insgesamt 174.000 Euro eingeplant.

„Die für dieses Jahr geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz, Sport und Bildung sind der CDU-Fraktion sehr wichtig“, betonte Fraktionssprecher Hindrik Bosch während der Beratung. Daher habe man auch eine Nettokreditaufnahme von rund 0,5 Millionen Euro akzeptiert. Dem stünden immerhin Gesamtinvestitionen von etwa 1,145 Millionen Euro gegenüber, die die Bilanzwerte der Samtgemeinde erhöhen würden.

Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde ist in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils rund sechs Millionen Euro ausgeglichen. Die Samtgemeindeumlage ist zwar etwas erhöht worden. Doch nach den Worten von CDU-Fraktionssprecher Bosch ist das Zahlenwerk „darauf ausgerichtet, die Belastungen für die Mitgliedsgemeinden so gering wie möglich zu halten, damit auch diese ihren umfangreichen Aufgaben nachkommen können.“

Für die Sozialdemokraten legte Fraktionssprecher Manfred Jungfer das Augenmerk unter anderem auch auf die aktuelle Situation der Unterbringung von Flüchtlingen. Hier habe sich die Situation gegenüber dem vergangenen Jahr „deutlich entspannt.“ Die dezentrale Unterbringung habe sich als der richtige Weg erwiesen, betonte SPD-Sprecher Manfred Jungfer und bedankte sich ausdrücklich für das bisherige Engagement des Asylkreises und der Mitarbeiter des Rathauses. Hier sei bislang hervorragende Arbeit geleistet worden.