Neuenhauser Kitas feiern Weltkindertag

hlwNeuenhaus. Am Dienstagmorgen flogen 193 bunte Luftballons am Himmel über Neuenhaus. Diese hatten die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätten (Kita) „Dinkel-Chamäleon“ und „Johannes“ sowie des Kindergartens „Hiltener Zwerge“ auf die Reise geschickt. An den Bändern hingen Kärtchen mit den Namen der Einrichtungen und der Aktion.

Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp begrüßte die kleinen und großen Gäste und sagte: „Ich freue mich, dass so viele heute an der Aktion teilnehmen, die unter dem UNICEF-Motto „Kindern ein Zuhause geben“ und „Alle Kinder haben einen Namen“ steht. Viel Fürsorge und Geborgenheit geben euch eure Eltern. Dies geben euch aber auch die Kindertagesstätten und der Kindergarten. Ebenso möchte die Stadt Neuenhaus kinderfreundlich sein. Und dazu leisten wir auch unseren Beitrag.“ Oldekamp dankte besonders den Erzieherinnen, die diese Aktion für den Weltkindertag wieder vorbereitet hatten.

Die Augen der Eltern glänzten, als alle 193 Kinder mit den Erzieherinnen mehrere Strophen des Liedes „Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel und die Erde, Herr wir danken dir“ sangen. Anschließend ließen die Kleinen 193 bunte Luftballons aufsteigen und bekamen ein Trinkpäckchen. Bevor die Mädchen und Jungen wieder in ihre Einrichtung zogen, sangen sie noch einmal.

Die Leiterin der Kita „Dinkel-Chamäleon“, Hermine Roseman, erklärte: „Wir haben uns in der Samtgemeinde geeinigt, dass wir jedes Jahr zum Weltkindertag eine Aktion organisieren. Wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, dass Kinder ein gutes Zuhause haben. Heute sind wir das erste Mal hinter dem Alten Rathaus, wo wir genügend Platz haben.“ Sie dankte den Teams für die umfassenden Vorbereitungen, zu denen auch die Absicherung des Platzes mit Trassierband zählte.

Stefanie Luksherm von der Kita „Dinkel-Chamäleon“ sagte: „Die Planungen laufen schon seit letztem Jahr nach der Aktion zum Weltkindertag vor dem neuen Rathaus. Heute sind Kinder von unter einem Jahr bis sechs Jahre dabei. Wir haben schon gestern in der Kita gefeiert. Bei uns war eine Märchenerzählerin zu Besuch und wir haben für die Kinder gekocht.“

In der Johannes-Kita hatte Pastorin Anne Noll eine Andacht unter dem Tenor „Jedes Kind hat Recht auf seinen Namen“ gehalten. Im Kindergarten „Hiltener Zwerge“ folgte am Nachmittag zum Thema „Kindern ein Zuhause geben“ ein Flohmarkt und es wurden Waffeln verkauft. Der Erlös soll an UNICEF geleitet werden, erklärten die Erzieherinnen der beiden Einrichtungen.