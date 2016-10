Neues Feuerwehrhaus für Wilsum geplant

Uelsen. Ein volles Haus gab es während der jüngsten Sitzung des Rates der Samtgemeinde Uelsen in der Aula des Schulzentrums. Wegen eines Beschlusses zur Breitbandversorgung waren auch die Ratsvertreter der Mitgliedsgemeinden anwesend (die GN berichteten). Zudem waren die Besucherreihen voll besetzt mit Mitgliedern der Feuerwehren. In der Samtgemeinde Uelsen gibt es derzeit eine Diskussion um die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes, die auch etwas in den Wahlkampf der vergangenen Wochen Einzug gehalten hat.

Einig sind sich die Mitglieder des Samtgemeinderates darin, insbesondere das Feuerwehrhaus in Wilsum durch einen Neubau zu ersetzen. Dabei wird der Standort östlich der Volksbank zwischen Kreisstraße und Dorfstraße favorisiert. Bei der Zahl der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge wird überlegt, vier Unterstellmöglichkeiten zu schaffen und dabei eine Erweiterung auf eine fünfte Unterstellmöglichkeit zu planen.

Für die SPD betonte Andrea Klokkers während der Beratung, dass die Feuerwehr mit in die Planungen einbezogen werden soll. Unabhängig von der Frage, ob in Itterbeck ein Feuerwehrhaus gebaut werden soll oder nicht, gehe es darum, bereits jetzt Interessenten auszubilden, die im Bereich Itterbeck zum Einsatz kommen könnten. „Wir erwarten, dass für die erste Sitzung des neuen Rates das Thema Feuerwehr umfassend vorbereitet wird“, sagte Klokkers in Richtung der Verwaltungsvertreter. Man brauche „ein deutliches Signal“ für die Feuerwehr in der Samtgemeinde.

Lambertus Wanink erklärte für die CDU, dass seine Fraktion „voll hinter dem Neubau eines Gerätehauses in Wilsum“ stehe. Bei der Frage, ob auch in Itterbeck ein Feuerwehrhaus gebaut werden müsse, gab Wanink zu bedenken, dass man bei der nötigen Standortsuche für ein neues Gerätehaus für Uelsen möglicherweise zu einer Lösung kommen könnte, die auch den Bereich Itterbeck mit abdeckt. Dahinter steckt die Frage, ob von einem neuen Feuerwehrhaus im Bereich Waterfall in Uelsen auch der Bereich Itterbeck mit abgedeckt werden könnte. Hier gelte es, einen Schritt nach dem anderen zu tun, sagte Christdemokrat Wanink aus Itterbeck. Hajo Bosch (CDU) sagte: „Wenn am Ende herauskommt, dass Itterbeck eine Feuerwehr braucht, sind wir die letzten, die dagegen sein werden.“