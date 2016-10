Neues Liederbuch für Kitas und Grundschulen

Wietmarschen. „Ick föhr mit mien Rad up’n Fietzenpad, un wat up’n Weg ligg föhr ick platt“, singen die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Johannes aus Wietmarschen. Sie geben den „Fietzenpadblues“ zum Besten – eines von 41 Liedern des neuen Buches „Kinderleicht & Grenzenlos“, das die Emsländische Landschaft herausgegeben hat.

Das Buch versammelt neben Sprechversen, Gedichten und Fingerspielen kurze Lieder, die in drei Sprachen gesungen werden können: auf Deutsch, Plattdeutsch und Niederländisch. Die Emsländische Landschaft hat es zu Schuljahresbeginn allen Kindertagesstätten und Grundschulen in der Grafschaft und im Emsland zukommen lassen. „Das Buch wird eine hohe Wirkung entfalten“, zeigte sich Präsident Hermann Bröring am Freitag bei der Vorstellung im Äbtissinnenhaus im früheren Stift Wietmarschen zuversichtlich.

In der Mehrsprachigkeit lägen zusätzliche neue Chancen, das Plattdeutsche auch im 21. Jahrhundert sozial zu verankern, meinte Hermann Bröring. Die Emsländische Landschaft fühle sich diesem Auftrag seit jeher verpflichtet. Die Mehrsprachigkeit bei Kindern sei vor allem in der Grenzregion ein großes Thema, sagte Gerlinde Schmidt-Hood vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) aus Nordhorn. Nehme man noch die Noten als Sprache der Musik hinzu, sei das neue Werk sogar viersprachig, sagte sie.

Das Buch, das zum leichten Kopieren mit einer Ringbindung versehen ist, entstand unter der Leitung von Gerlinde Schmidt-Hood. Die musikalische Leitung hatte Marlene Bucher von der Musikschule des Emslandes. Beteiligt waren auch Andrea Kuper und Maria Terborg sowie Saskia Spinder und Ingrid Bremmer. Erschienen ist das Buch in einer Auflage von 750 Exemplaren. Den Titel gestalteten Schüler der Berufsbildenden Schule in Nordhorn aus dem Fachbereich Sozialpädagogik.

„Ich bin froh, dass dieses Buch herausgekommen ist. Damit kann ein Beitrag geleistet werden, um das Plattdeutsche und die kulturelle Sprachvielfalt zu erhalten“, sagte Landrat Friedrich Kethorn. Damit in Kindertagesstätten und Grundschulen zu gehen, sei der richtige Weg, denn dort „lechzen die Gehirnzellen nach Aufnahme“. Friedrich Kethorn appellierte an Erzieher und Lehrer, das Buch einzusetzen: „Macht es!“

Das Buch ist im Internet auf www.emslaendische-landschaft.de zu bestellen. Es kostet 10 Euro.