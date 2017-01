Nicky Verjans rettet der HSG einen Punkt

Lingen. Jens Wiese trifft den Pfosten, Yannick Fraatz schnappt sich den Abpraller und nach dessen Zuspiel hämmert Nicky Verjans den Ball ins Tor – das war der dramatische Schlusspunkt beim 22:22 (9:12)-Unentschieden der HSG Nordhorn-Lingen gegen den Dessau-Roßlauer HV. Damit rettete der Kapitän dem Grafschafter Zweitligisten am zweiten Weihnachtsfeiertag in Lingen einen Punkt; dennoch stufte Verjans das Remis im letzten Spiel des Jahres vor 2612 Zuschauern in der Emsland-Arena als Punktverlust ein. Denn: „Wir haben von der ersten Minute an nie zu unserem Spiel gefunden. Das war eine unserer schlechtesten Leistungen in dieser Saison.“ Damit geht die HSG als Tabellensiebter mit 20:16 Punkten ins neue Jahr. Für Dessau war es nach zuvor fünf Niederlagen in Folge das erste Erfolgserlebnis. Der Aufsteiger kommt als 13. auf 15:21 Punkte.

In der ersten Halbzeit tat sich der HSG-Angriff gegen die gute 6:0-Deckung der Gäste und den überragenden Torhüter Philip Ambrosius äußerst schwer. Spielmacher Alex Terwolbeck fand selten einmal einen Kniff, um seine Nebenleute in Position zu bringen. Die Kreisläufer Luca de Boer und Asbjörn Madsen wurden gut abgeschirmt. Gegen die Rückraumschützen Jens Wiese, Nicky Verjans und Patrick Miedema traten die Dessauer stets gut getimed aus der Deckung heraus, sodass sie einfach nicht an den Verteidigern vorbei kamen. Aber nicht nur unter Bedrängnis taten sie sich im Abschluss schwer; auch etliche freie Bälle wurden nicht genutzt. Dazu kam, dass die HSG auch in der Abwehr nichts aufs gewohnte Niveau fand. Dahinter konnte dann auch Björn Buhrmester gegen die Würfe der Dessauer wenig ausrichten; nur drei Paraden im ersten Abschnitt entsprechen nicht dem Können des HSG-Keepers. „Die erste Halbzeit war schlecht“, sagte Abwehrchef Frank Schumann, „da waren wir mit dem Drei-Tore-Rückstand zur Pause noch gut bedient.“

Doch in der zweiten Halbzeit fand die HSG besser in die Partie, erkämpfte sich nach dem Drei-Tore-Rückstand zur Pause mit einer Leistungssteigerung über 13:14 (38.) eine 18:16-Führung (48.). Die Abwehr legte kämpferisch zu, Torhüter Buhrmester kam zu einigen Paraden und der Angriff steigerte sich ebenfalls. Vor allem dank der Tore von Terwolbeck, der bester Werfer seines Teams war und alle seine fünf Treffer nach der Pause erzielte, lag die HSG mit zwei Toren vorn. Stark: Der Spielmacher schnappte sich einen Abpraller und verkürzte spektakulär vom Kreis auf 14:15 (39.). Und mit den HSG-Toren Nummer 16, 17 und 18 sorgte er quasi im Alleingang für die Zwei-Tore-Führung. „Da hätten wir den Sack zumachen müssen“, ärgerte sich Terwolbeck über die vertane Gelegenheit.

Doch zu den gravierenden Schwächen der HSG gehörte die Chancenausbeute. Und da war es besonders ärgerlich, dass Yannick Fraatz bei 19:18 in Überzahl frei von Außen an Ambrosius scheiterte. Kurz darauf war der 17 Jahre alte Rechtsaußen dann zum 21:20 (58.) erfolgreich. Großer Anteil daran gebührte auch Lasse Seidel: Er hatte kurz zuvor mit einer tollen Rückzugsaktion einen Gegenstoß der Dessauer abgefangen und so seinem Team einen weiteren Angriffsversuch verschafft.

Dass sich bei der HSG immer wieder Fehler einschlichen, nutzte Dessau, um sich ins Spiel zurück zu kämpfen. In einer dramatischen Schlussphase gingen die Gäste sogar wieder mit 22:21 in Führung und hatten den Punkt am Ende redlich verdient. Überragend: Gäste-Torhüter Philipp Ambrosius wehrte 23 Bälle ab, darunter zwei Siebenmeter gegen Seidel und Pavel Mickal. Einmal stand dem Keeper der Gäste das Glück zur Seite: Seidel traf bei einem Strafwurf in der 59. Minute beim Stand von 21:21 nur den Pfosten.

Da schien der HSG die Partie endgültig wieder zu entgleiten. „Das kann richtig in die Hose gehen“, sagte HSG-Trainer Heiner Bültmann nach dem Spiel mit Blick auf Seidels Fehlwurf. Dazu kam, dass der folgende Angriff der Dessauer eigentlich schon so gut wie abgewehrt war, als der Ball doch noch in den Händen von Moritz Schade landete und der Kreisläufer die Sachsen-Anhaltiner mit 22:21 (60.) erneut in Führung brachte. 22 Sekunden waren da noch zu spielen und Bültmann ordnete in einer Auszeit den letzten Schachzug an – mit Erfolg.