Nie waren sich Lutheraner und Katholiken näher

Nordhorn.gn Die beiden Regionalbischöfe für die lutherischen Sprengel Ostfriesland-Ems und Osnabrück, Detlef Klahr und Dr. Birgit Klostermeier, hatten sich unlängst zu einer gemeinsamen Konferenz mit den Beauftragten für Konfessionsökumene aus ihren Sprengeln im Kloster Frenswegen getroffen. In seinem Bericht über die Ökumene hob Landessuperintendent Klahr die Begegnung mit Bischof Franz-Josef Bode aus dem Bistum Osnabrück hervor und freute sich über das ökumenische Miteinander: „Die Gespräche bei der Visitation des Bistums und mein Grußwort beim Pontifikalamt zum 1700-jährigen Geburtstag des Heiligen Martin im Osnabrücker Dom zeigen mir, dass wir nie näher beieinander waren als heute. Die konfessionellen Differenzen sind mit dem Blick auf Christus zu tragen. Christus ist unsere gemeinsame Mitte.“ Dabei gelte es, in der Ökumene die Vielfalt der Glaubensformen zu achten und als Bereicherung zu verstehen.

Produktives ökumenisches Miteinander

Karte

Regionalbischöfin Klostermeier lobte das produktive ökumenische Miteinander in Osnabrück, berichtete von der gegenseitigen Einladung zum Neujahrsgottesdienst und den interkonfessionellen Erzählcafés. Besonders hob Birgit Klostermeier den Trägerverein aus kirchlichen und kommunalen Organisationen hervor, der gemeinsame Veranstaltungen zum 500-jährigen Reformationsjubiläum durchführt.

Pastor Woldemar Flake, der neue Ökumenebeauftragte im Haus kirchlicher Dienste der Landeskirche Hannovers, machte auf die „Ökumene der Sendung“ aufmerksam. Vor zehn Jahren hätten Vertreter von 23 verschiedenen Kirchen in Niedersachsen die „Charta Oecumenica“ unterzeichnet und damit eine gemeinsame Verpflichtung übernommen, als Christen in einer Region nach dem gemeinsamen Auftrag zu suchen. Dies könne sich in gemeinsamem Handeln äußern, ebenso aber auch im Teilen von Aufgaben oder sogar in gegenseitiger Stellvertretung. Wichtig sei es, geeignete Handlungsfelder im Gespräch zu ermitteln und zu klaren Absprachen zu gelangen, sagte Flake.

Jubiläumsjahr als Annäherungsprozess der Kirchen

Das Jubiläumsjahr zeige deutlich einen Annäherungsprozess der Kirchen untereinander. Das sei ein oft auch schmerzhafter Prozess. Der ökumenische Gottesdienst „Heilung der Erinnerung“ am Sonnabend, 11. März, in der Michaeliskirche Hildesheim mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und Kardinal Reinhard Marx soll dies aufgreifen und für das ökumenische Miteinander zukunftsweisend sein. In der Folgezeit wird zu ähnlichen Gottesdiensten auf regionaler und lokaler Ebene eingeladen. Das Projekt „Kirche hoch zwei“ der Landeskirche Hannovers und des Bistums Hildesheim sei ein besonderes Zeichen ökumenischen Handelns, meinte Flake.

Pastorin Christa Olearius, die lutherische Moderatorin in der ökumenischen Besinnungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Kloster Frenswegen, die sechs Konfessionen unter einem Dach vereint, sagte: „Wir leben hier im Kloster Frenswegen ökumenische Gemeinde.“ Sie schwärmte von der gemeinsamen Fahrradtour im vergangenen Jahr nach Wittenberg.

Zur Begleitung muslimischer Taufbewerber

Schwerpunktthema der Konferenz war in diesem Jahr die Begleitung muslimischer Taufbewerber. Dazu referierte die Beauftragte für den interreligiösen Dialog im Bistum Osnabrück, Katrin Großmann, und stellte eine Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz vor. Eine wichtige Grundlage im Umgang mit den muslimischen Taufbewerbern sei die Kenntnis des Islam. Das oftmals zentrale Motiv der Taufbewerber sei die Sehnsucht nach der Botschaft von der liebenden Zuwendung Gottes und auch die Hoffnung, durch die Taufe in die westlich-christliche Kultur hineinzuwachsen.

Im Gespräch wurde deutlich, dass es im Bereich der Landeskirche Hannovers unterschiedliche Modelle im Umgang mit muslimischen Taufbewerbern gibt, darunter die Begleitung durch Pastoren in den Ortsgemeinden, die Begleitung durch die Iranerseelsorge, aber auch die Integration in Gemeinden.