Nikolauslauf unterstützt „Fighting Spirits“

Schüttorf.gn Bereits zum dritten Mal wird am Sonnabend, 3. Dezember, in Schüttorf der Grafschafter Nikolauslauf durchgeführt. „Im vergangenen Jahr waren annähernd 200 rotmützige Läufer und Walker für den guten Zweck unterwegs“, teilte der FC Schüttorf 09 in einer Pressemitteilung mit.

Der Nikolauslauf wird vom Verein als Wohltätigkeitslauf durchgeführt. Anstelle einer Startgebühr soll jeder Teilnehmer einen Spendenbetrag in ein am Veranstaltungsort aufgestelltes Sparschwein geben. Der Erlös wird in diesem Jahr den „Fighting Spirits“ zu Gute kommen – eine Musikband, in der Kinder und Jugendliche spielen, die mit der lebensbedrohlichen Krankheit Krebs konfrontiert sind oder waren, als Erkrankte, Familienmitglieder oder als ehrenamtliche Wegbegleiter.

Das gemeinsame Musizieren unter Gleichgesinnten, wo sich keiner erklären muss, soll den „Spirits“ Zuversicht und Kraft geben. „Mit tiefer Bewunderung gegenüber den ,kämpfenden Geistern‘ bittet die Laufabteilung des FC Schüttorf 09 alle, den Nikolauslauf zu unterstützen“, hieß es weiter vom Verein.

Die rote Mütze ist Pflicht

Der Lauf wird ohne Zeitnahme und Wettkampfcharakter durchgeführt. „Da es sich um einen Nikolauslauf handelt, ist das Tragen einer Nikolausmütze während des Laufes Pflicht“, betonten die Veranstalter. Die roten Mützen können am Veranstaltungstag gekauft werden.

Start und Ziel des Nikolauslaufs befinden sich im Sportpark des FC Schüttorf 09. Die acht Kilometer lange Laufstrecke führt über Lauf- und Feldwege am Vechtearm entlang und wird in gemütlichem Tempo gelaufen oder gewalkt. Nach der Zielankunft im Sportpark wird noch ein Catering angeboten, bei dem über die Arbeit und Projekte der „Fighting Spirits“ berichtet wird und die Spendengelder übergeben werden. Der Start des Nikolauslaufs ist um 14 Uhr.

Anmeldungen zum Grafschafter Nikolauslauf sind online auf www.grafschafter-nikolauslauf.de möglich.