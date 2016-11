Nordhorn: 30-Jährige von „Clown“ überfallen

Nordhorn. ce Heftige Gegenwehr hat eine 30-jährige Frau in Nordhorn bei einem Überfall am Samstagabend in Nordhorn geleistet und den Angreifer so in die Flucht geschlagen. Wie sie der Polizei berichtete, hat der Täter bei dem Überfall eine Clownsmaske getragen.

Täter überfällt sie von hinten

Die Frau war gegen 21.30 Uhr allein zu Fuß im Bereich der Marktstraße unterwegs in Richtung Innenstadt gewesen. „Nach ersten Ermittlungen näherte sich ihr in der Dunkelheit ein unbekannter Täter von hinten und hielt ihr den Mund zu. Dabei versuchte er, sie in ein Gebüsch zu zerren“, beschrieb ein Polizeisprecher am Sonntag den Hergang. „Die heftige Gegenwehr der Frau, die dem Täter auch in den Arm biss, zwang den unbekannten Mann im Anschluss zur Flucht.“

Ob es sich um einen bösen Scherz oder um einen handfesten Überfall handele, sei nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieß es weiter von den Beamten. Das Motiv des Täters blieb zunächst unklar. Er stellte während der Tat keine Forderung und sprach nicht.

Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 05921 3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.