Nordhorn: 55-Jähriger schwer verletzt nach Unfall

Nordhorn.fsu Am Donnerstagnachmittag ist es an der Lingener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16 Uhr war laut Polizeibericht ein 55-jähriger Mann mit seinem Nissan Primera von Lingen kommend in Richtung Nordhorn unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Fichtenstraße setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Busses an. Zeitgleich bog die Fahrerin eines vor dem Bus fahrenden Mercedes SLK in die Fichtenstraße ab, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Der 55-jährige Nordhorner wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die ebenfalls 55-jährige Mercedesfahrerin aus Schüttorf blieb unverletzt. Rund um die Unfallstelle kam es für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Sachschadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 21.000 Euro.