Nordhorn ist keine Insel der Glückseligen

Nordhorn. „N Frauenhus, datt bruukt wi hier nich!“ – Den Mitarbeiterinnen im Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) klingt dieses Statement aus der Politik von vor mehr als 30 Jahren noch in den Ohren. Damals hatten die Frauen des katholischen Vereins längst festgestellt: „Nordhorn ist in Bezug auf Gewalt gegen Frauen keine Insel der Seeligen.“ Privat hatten sie Frauen und Kinder, die Opfer von Gewalt in den eigenen Familien geworden waren, in ihre eigenen Haushalte aufgenommen und ihnen geholfen, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen.

Am Mittwochabend wurde offiziell in der Nordhorner Kornmühle der 30. Geburtstag des Frauenhauses mit offiziellen Gästen gefeiert. Rund 1500 Frauen und noch mehr Kindern wurde im Frauenhaus schon geholfen. Der jüngste Gast kam am Tag seiner Geburt. Mehr als 10.000 Beratungen hat der SkF durchgeführt. In ihrer Begrüßung berichteten die 1. Vorsitzende des SfK, Irmgard Fleddermann, und Geschäftsführerin Bianca Farwick aber auch über die traurigen Ereignisse, die die Mitarbeiterinnen im Frauen- und Kinderschutzhaus verkraften mussten: Es gab in den 30 Jahren zwei Morde an ehemaligen Bewohnerinnen, die zu gewalttätigen Männern zurückgekehrt waren. Eine Frau, die zweimal im Frauenhaus Unterschlupf gesucht hatte und nach Hause zurückkehrte, Doris Mönninghoff, ist seit 1997 vermisst. Im Frauenhaus ist man sicher: „Sie wäre niemals ohne ihre Kinder gegangen.“ – Fünf Männer versuchten, ihre Frauen mit Suiziddrohungen zum Zurückkommen zu bewegen, zwei machten ihre Drohung wahr.

„Wie geht man damit um?“ – Die Leiterin des Frauenhauses, Irma Rother, Beraterin Maria Schmitz und Pädagogin Johanne Hessels berichteten aus ihren Erinnerungen. So manches Erlebnis habe bei ihnen Entsetzen ausgelöst und Angst. Die Arbeit habe sie verändert, sie hätten viel dazu lernen müssen. So habe vorsichtiges Verhalten einen besonderen Stellenwert bekommen, neue Schutzvorkehrungen seien getroffen worden. Dazu gehöre auch eine große Offenheit im Umgang mit den Hilfe suchenden Frauen. „Wir besprechen sogar mit ihnen, was mit den Kindern geschehen soll, falls sie getötet werden.“ Die Kinder seien immer Mitbetroffene, so Hessels: Sie sehen, sie hören, sie spüren die Wut des Vaters und die Angst der Mutter und der Geschwister, sie denken, dass sie selbst helfen müssten, aber sie können das ja nicht, sie versuchen „unsichtbar“ zu werden.

Irma Rother berichtete von den vielfältigen Menschen unterschiedlicher Religionen, fremder Kulturen und unterschiedlichster Herkunft, die sie während ihrer langjährigen Arbeit im Frauenhaus kennenlernen durfte, von Hochzeitsbräuchen und Redensarten. Unter den ausländischen Frauen seien etliche Asiatinnen und Afrikanerinnen gewesen, die mit alteingesessenen Grafschaftern verheiratet waren. Weit weg von ihren Familien in der Heimat seien für sie die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus zu einer zweiten Familie geworden. Die Anzahl der Grußworte waren von den Organisatorinnen des SkF begrenzt worden. Landrat Friedrich Kethorn stellte fest, dass trotz der intakten Strukturen in der Grafschaft Gewalt dennoch in vielen Familien vorkomme. Es gebe keinen Zweifel, dass das Frauen- und Kinderschutzhaus gebraucht werde. Hier gebe es Hilfe für Frauen und Kinder unabhängig von Herkunft oder Religion. Und das Wichtigste sei: „Am Ende steht wieder eine Lebensperspektive.“

Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Nordhorn, Silvia Fries, unterstrich, das Frauenhaus sei ein wichtiger Bestandteil des sozialen Netzes in der Grafschaft Bentheim. Den Mitarbeiterinnen der Einrichtung bescheinigte sie „Professionalität, Tatkraft und Herz“.

Die Leiterin des Polizeikommissariats Grafschaft Bentheim, Dr. Hannah Timmer, berührte die rund hundert Gäste mit der Schilderung eines fiktiven Polizeieinsatzes wegen „Familienstreitigkeiten“ in der 1980er-Jahren. „Es gab kein Öffentliches Interesse und oft keine Strafanzeige seitens der Frau“, so Timmer: „Die Polizei war oftmals hilflos.“ Durch den gesellschaftlichen Wandel habe sich bis heute viel geändert. 2001 sei endlich die gesetzliche Grundlage für ein wirkungsvolles Einschreiten der Polizei geschaffen worden. Das Frauenhaus lobte Timmer als einen „starken Partner der Polizei“. Anschließend hob Stadtpfarrer Ulrich Högemann den SkF als einen „Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen zu schützen,“ hervor.

Zum Abschluss der beeindruckenden Feier rief Irmgard Fleddermann die Besucher auf, den Kalender des Frauenhauses zu kaufen. Sein Erlös soll voll und ganz in die Arbeit mit Frauen und Kindern fließen und ihnen ermöglichen, im Frühjahr einen Kurzurlaub an der Nordsee zu machen. „Vielleicht ist ja sogar eine Übernachtung möglich“, gab sich Fleddermann hoffnungsvoll. Eine besondere Atmosphäre entstand, als die von Kindern gemalten Kalender-Bilder einzeln auf einer Leinwand präsentiert wurden und dazu das Lied von Xavier Naidoo „Das lass ich nicht zu, das hat mit Liebe nichts zu tun“ gespielt wurde. Der Sänger wendet sich darin klar gegen Gewalt gegen Frauen.

Faszinierende Musikeinlagen hatten am Klavier zuvor auch zwei junge Pianistinnen geboten: Constanzia Schumacher spielte Beethoven und Sophie Emmler Mendelssohn-Bartoldy. Die musikalische Leitung hatte Scharareh Gross.