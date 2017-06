„Nordhorn staunt und lacht“: Vorverkauf startet

Nordhorn. Am 1. und 2. September gibt es die beiden Abend-Galas im Zelt. Jeweils um 20 Uhr werden im komfortablen Zirkuszelt auf dem Neumarkt renommierte nationale und internationale Künstler bei den beliebten Varieté-Abenden das Publikum mit Magie, Artistik und Humor begeistern. Der telefonische Vorverkauf für diese Veranstaltungen ist am Montag, 12. Juni. Am Sonnabend, 5. August, beginnt der freie Kartenvorverkauf im Modegeschäft Engbers.

Das Programm der Varieté-Galas:

Karte

Andreas Wessels rockt als wilder Jongleur und moderiert die Varieté-Abende.

Vanessa & Sven präsentieren sich als anmutige Akrobatik-Figuren voller Ruhe und Kraft.

Tobi van Deisner will als beglückender Ballonkünstler begeistern.

Gabor Vosteen kommt als „Mann mit den (B)lockflöten“.

Silea fasziniert mit französischem Charme und artistischen Höchstleistungen.

Monsieur Chapeau bietet Balanceartistik mit afrikanischem Temperament.

Kartenvorverkauf für die Galas: Die begehrten Eintrittskarten für die Gala-Abende können wieder telefonisch vorbestellt oder später direkt im Modehaus Engbers an der Hauptstraße 10 erworben werden. Der Kartenpreis beträgt 23 Euro (GN-Card Inhaber erhalten eine Ermäßigung von 2 Euro pro GN-Card, die Ermäßigung gilt für zwei Karten).

Am Montag, 12. Juni, ist jeweils ab 10 Uhr und ab 17 Uhr die Telefonhotline im Kulturreferat zu erreichen. „Die Leitungen bleiben jeweils so lange freigeschaltet, bis das vorgesehene Vorverkaufskontingent an Karten erschöpft ist“, versprechen die Mitarbeiter des Kulturreferates. Die Karten sind nur an diesem Tag und ausschließlich über die Hotline-Nummern 05921 878200 oder 05921 878120 reservierbar. Kartenreservierungen außerhalb der beiden Telefonhotline-Zeiten sind nicht möglich.

Um der großen Nachfrage nach den begehrten Karten noch besser gerecht zu werden, schaltet das Kulturreferat erstmalig zwei Telefonleitungen gleichzeitig frei. Außerdem wurde die maximale Bestellmenge erhöht: Statt bisher sechs können nun bis zu zehn Karten pro Anruf reserviert werden.

Die reservierten Karten müssen vom 13. bis 21. Juni bei Egbers an der Hauptstraße abgeholt werden. Vorbestellte Karten, die in diesem Zeitraum nicht abgeholt werden, gehen in den freien Kartenvorverkauf.

Freier Vorverkauf: Der freie Kartenvorverkauf startet exklusiv bei Engbers am Sonnabend, 5. August, um 9.30 Uhr. Auch hier können erstmals bis zu zehn Karten auf einmal erworben werden.

Familien-Gala: Für die große Familien-Gala am Freitag, 1. September, 15 Uhr, bei der auch die kleinen Fans des Festes auf ihre Kosten kommen sollen, ist der Kartenvorverkauf bereits gestartet. Karten können ab sofort bei allen „ProTicket“-Vorverkaufsstellen, unter www.proticket.de oder direkt über die „ProTicket“-Hotline 0231 9172290 erworben werden.

Umsonst und draußen: Nicht nur bei den stets ausverkauften Gala-Veranstaltungen erwartet das Publikum ein unterhaltsames Programm: Auch das große Straßenspektakel „umsonst & draußen“ am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. September, soll wieder die ganze Innenstadt zur großen Showbühne machen und mit vielen kleinen und großen Attraktionen an zwei tollen Tagen zum Staunen und Lachen einladen.

Nähere Informationen zum Fest geben Flyer, die in allen öffentlichen Einrichtungen ausliegen oder über das Kulturreferat kostenlos angefordert werden können.

Im Internet gibt es mehr zu den Künstlern unter www.strassenkulturfest.de.