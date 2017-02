Nordhorn würdigt gute Seele der Country-Musik

Nordhorn. Schon seit Jahrzehnten schlägt das Herz von Gaby Agrikola für die Country-Musik. Wichtig ist ihr ein gerechter Umgang mit den Künstlern im bisweilen harten Musikgeschäft. Mit dem Projekt „Fair Play Country Music“ setzt sie sich daher mit ihrem Mann Peter Agrikola für die Belange und die Beachtung der Musiker ein.

Im vergangenen September erfuhr das Engagement eine besondere Würdigung: Bei den „Josie Music Awards“ in Nashville/USA konnte die gebürtige Nordhornerin den Preis in der Kategorie „Promotion Online/Print“ entgegennehmen. Die von Radiostar Josie Passantino ins Leben gerufene Award-Show zeichnet vor allem hart arbeitende, aufstrebende Musiker aus, aber auch weitere Akteure, die sich um die Branche verdient gemacht haben. Als Bürgermeister Thomas Berling durch den GN-Artikel darauf aufmerksam wurde, entstand die Idee, Gaby Agrikola auch in ihrer Geburtsstadt zu ehren: Bei einem geselligen Empfang am Samstagvormittag im Rathaus trug sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Von „Fair Player“ und „White List“

Mit „Fair Play Country Music“ sind Gaby und Peter Agrikola, die aktuell im niederländischen Hellendoorn leben, nicht nur auf Facebook erfolgreich: Seit Oktober 2015 erscheint alle zwei Monate ein gedrucktes Magazin, das bei Musikfreunden auf allen Kontinenten Beachtung findet. Darin gibt es Neuigkeiten und Hintergrundinfos zu Vertretern der Country-Szene und anderer Musikrichtungen. Zu den weiteren Aktivitäten von „Fair Play Country Music“ zählt auch die Erstellung einer sogenannten „White List“, einer Auflistung von Produzenten und Managern aus dem Musikgeschäft, die sich als „Fair Player“ herausgestellt haben. Denn oft seien solche Labels nicht ehrlich zu den Musikern, befindet Gaby Agrikola.

Sichtlich erfreut zeigte sie sich beim Empfang in ihrer Heimatstadt, als sie von den Erlebnissen im Zuge der Preisverleihung berichtete: Von der Ankunft in Amerika und der Begrüßung durch den Countrysänger Randy Barlow, von Foto-Sessions auf dem Roten Teppich und dem Moment, als ihr Name fiel und sie den Award in Empfang nehmen konnte. „Ich hätte nie gedacht, dass wir so etwas erreichen würden. Es war ein schönes und emotionales Erlebnis und wir haben viele tolle Künstler kennengelernt“, sagte sie. Der Empfang in Nordhorn sei „eine ganz große Ehre“.

Country-Musik gehört zu Nordhorn

Berling lobte das Engagement und betonte, dass die Country-Musik seit Langem zu Nordhorn gehöre – unter anderem mit Blick auf die Tanzgruppe „The Border Line Dancers“, deren Entstehung maßgeblich auf das Wirken von Gaby Agrikola zurückgeht. Ihr Ehemann Peter ließ keinen Zweifel daran, dass die gute Seele der Country-Musik das Herz am rechten Fleck hat: „Ich kenne niemanden, der großzügiger, liebevoller und aufopferungsvoller ist als sie.“ Musikalisch passend umrahmt wurde der Empfang durch Uta Preckwinkel und Paul Driessen vom „Duo Lapis Lazuli“.