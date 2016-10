Nordhorner Gewerbeflächen bleiben gefragt

Nordhorn . Durchschnittlich elf bis zwölf Gewerbegrundstücke verkauft die Stadt Nordhorn nach Angaben von Wirtschaftsförderer Karsten Müller pro Jahr. Verhandelt werde mit viel mehr Interessenten, aber nur jeder dritte bis vierte Anlauf führe zu einem Vertragsabschluss. „Viele interessant klingende Ideen, die Unternehmer an uns herantragen, erweisen sich bei näherer Prüfung als nicht realisierbar oder nicht finanzierbar“, berichtete Müller unlängst im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Dennoch nehme die Wirtschaftsförderung jede Ansiedlungsanfrage ernst und versuche, die Wünsche von Unternehmern auch umzusetzen.

„Da ist zurzeit richtig Bewegung drin“, stellte Müller fest. Derzeit gebe es Kontakte mit knapp 40 Interessenten, bis Oktober seien in diesem Jahr bereits wieder zehn Flächen verkauft worden. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen sei ungebrochen – auch deshalb, weil die Stadt dank flexibler Flächenreserven alle Wünsche erfüllen könne. „Wir können alles anbieten von ganz klein bis ganz groß, mit allen Möglichkeiten der Bebauung.“

Karte

Dabei sind die „alten“ Gewerbegebiete – der GIP und das Gewerbegebiet Nordhorn Süd – im Grunde „voll“. Müller: „Hier gibt es noch einzelne Restflächen, die aber zum größten Teil reserviert sind.“

Für die Wirtschaftsförderer „abgehakt“ ist auch das frühere NINO-Areal. Alle dortigen Flächen sind entweder verkauft, fest reserviert oder für bestimmte Interessenten vorgemerkt.

Im neuen Gewerbegebiet Bosinks Kamp an der Wietmarscher Straße hemmt zurzeit die Planung der Nordumgehung noch die Vermarktung. Da die im Zuge der Nordumgehung entstehende „Neue Wietmarscher Straße“ noch nicht fertig ist, fehlt dem Gewerbegebiet sein „westlicher Rand“. Die entlang der Trasse liegenden Grundstücke sind gefragt, aber potenzielle Investoren wollen erst bauen, wenn die Straße fertig ist. Dennoch sind im Gebiet Bosinks Kamp bereits fünf Gewerbegrundstücke verkauft, viele weitere sind reserviert.

Steigendes Interesse spürt die Wirtschaftsförderung auch an den Industrie- und Gewerbeflächen in Klausheide. Gerade hier sei die große Flexibilität des Flächenangebots zunehmend interessant für Investoren. Zurzeit baut ein Glashandel an der Ernst-Heinkel-Straße ein neues Gebäude.

Offenbar noch immer aktuell ist auch die Idee, in dem Gewerbegebiet eine Tankstelle anzusiedeln. Sie war erstmals vor rund dreieinhalb Jahren im Zuge der Dorferneuerungsplanungen für Klausheide diskutiert worden. Die Tankstelle sollte mit einem Backshop und einem Tankstellenshop kombiniert werden und könnte somit auch den Einwohnern von Klausheide zugute kommen.

Nachdem es einige Zeit ruhig um die Tankstellenpläne geworden war, wird zurzeit wieder intensiv daran geplant. Für Wirtschaftsförderer Karsten Müller ein typischer Fall: „Viele sind interessiert an Flächen in Klausheide, wollen aber mit ihrem Projekt offenbar warten, bis die Nordhorner Nordumgehung fertig ist.“

Ein eher touristisches Projekt fand im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus ebenfalls breite Zustimmung: Am Flugplatz Klausheide sollen neue Informationstafeln aufgestellt werden, um Besuchern Informationen über den Platz und seinen Flugbetrieb zu vermitteln. Aus städtischen Mitteln sollen zunächst vier, aus Mitteln der Flugplatzbetriebsgesellschaft und der dort ansässigen Vereine später weitere drei Tafeln bezahlt werden.