Nordhorner Kunstleistungskurse stellen aus

Nordhorn.

Gemeinsam mit Schulleiter Andreas Langlet, Galerieleiter Dr. Thomas Niemeyer und den Schülerinnen und Schülern stellten die beiden verantwortlichen Kunstlehrer Dieter Hansmann und Torsten Kaufmann erneut eine umfangreiche und vor allem vielseitige Präsentation vor. Eröffnet wurde die reich bestückte Ausstellung am vergangenen Freitag wieder mit einem großen Publikum, mit viel Anerkennung, Staunen und vor allem Spaß. Für den musikalischen Rahmen sorgten am Eröffnungsabend die Schülerin Okka Kaufmann am Klavier sowie der Oberstufenchor des Gymnasiums.

Zu sehen sind noch bis Mittwoch, 22. Februar, 9 bis 17 Uhr, die Ergebnisse aus drei Kursusschwerpunkten der drei vergangenen Schulhalbjahre: „Mensch und Stadt“, „Mode im Alltag“ sowie „Bild und Ereignis in der Kunst“. Mit verschiedensten Ausdrucksformen und -mitteln setzten sich die Schüler wieder mit den Themen bildnerisch auseinander. Und wie in den Vorjahren erleben die Besucher auch diesmal wieder eine geballte Macht der Bildsprache in den Ausstellungskojen der Städtischen Galerie, die einen tiefen Einblick in Vielfalt, Ideenreichtum, Leistungsfähigkeit und die eigenen Lösungswege junger Kunstbegeisterter gibt.

Das künstlerische Spektrum reicht 2017 in den Arbeiten von Malerei und Zeichnung über Fotografie bis zu Objekten und Modeentwürfen. Der Kunstunterricht bot den theoretischen Rahmen und den ersten Zugang zu den verschiedenen Kunstformen, die anschließend durch die künstlerische Praxis vertieft wurden, berichten die beiden Kunstlehrer Hansmann und Kaufmann: Im Ausprobieren und in den verschiedenen bildnerischen Techniken gelangen die Schüler so Schritt für Schritt zu einem eigenen Darstellungsrepertoire, das sie reflektiert anwenden können.

Dass die Städtische Galerie nun schon zum dritten Mal ihre Räume während eines Ausstellungsumbaus für ein solches Intermezzo öffnet, halten die Kunstlehrer für ein lobenswertes Angebot. Es sei sehr gut für die Schüler, dass ihre Arbeit durch die Ausstellung eine weitere Öffentlichkeit erreicht.

Für die Städtische Galerie ist die Schau auch Ausdruck einer engen Zusammenarbeit mit dem Gymnasium, das mit Klassen und Kursen auch regelmäßig die Galerieausstellungen besucht, sagte Thomas Niemeyer.