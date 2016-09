Nordhorner Spedition eröffnet Neubau in Gildehaus

Nordhorn/Gildehaus. Die Nordhorner M+F-Spedition ist auf Wachstumskurs in der Spielwarenlogistik: Mit dem Neubau in Gildehaus hat die Huettemann-Tochtergesellschaft ihre Kapazitäten in der Spielwarenlogistik jetzt nahezu verdoppelt.

Ob Brettspiel oder Babypuppe, Spiderman oder Stofftier: Mehr als acht Millionen Spielzeuge von rund 90 verschiedenen Spielwaren-Herstellern verschickt die M+F-Spedition pro Jahr. Erst im Jahr 2014 hatte das Unternehmen seine Logistikanlage am Sitz in Nordhorn erweitert. Dort befinden sich die Toy Distribution Center (TDC) 1 bis 8.

Das TDC 9 wurde im knapp 15 Kilometer entfernten Gildehaus errichtet. Es umfasst 11.500 Quadratmeter Lager- und Kommissionierfläche, insgesamt neun Be- und Entladetore sowie ein modernes Bürogebäude. Der offizielle zweite Standort der M+F-Spedition ist voll in die IT-Struktur der Huettemann-Gruppe integriert und zudem mit hochwertiger Sicherheits- und Überwachungstechnik ausgestattet. Der Logistikdienstleister hat für den Betrieb des Terminals acht Mitarbeiter neu eingestellt. Insgesamt sind ab sofort 20 Arbeitskräfte in Gildehaus im Einsatz.

„Im Bereich der Spielzeuglogistik stark gewachsen“

„In den vergangenen Jahren sind wir vor allem im Bereich der Spielzeuglogistik stark gewachsen“, sagt Çetin Çelik, Geschäftsführer der M+F Spedition. „Der Neubau ermöglicht es uns, auch in Zukunft unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.“ Vom jetzt eröffneten Terminal profitieren namhafte Spielwaren-Hersteller, darunter die aktuellen Neukunden „JAKKS Pacific Germany“ und „MTW Toys Germany“, die bekannte Lizenzwaren wie „Star Wars“- oder „Minions“-Produkte vertreiben. Wie schon im bestehenden Logistikzentrum in Nordhorn übernimmt M+F auch im TDC 9 die Importabwicklung, Sortierung, Lagerung, Kommissionierung sowie die weltweite Distribution der eingehenden Spielwaren.

„Wir freuen uns sehr über die pünktliche Fertigstellung des neuen Logistikzentrums“, ergänzt Çetin Çelik. „Bereits in wenigen Wochen startet bei uns das Weihnachtsgeschäft – die Hochsaison für Spielwaren. Wir sind auch dank des neuen Standorts gut vorbereitet und werden auch diese Herausforderung spielend meistern.“

Die M+F-Spedition wurde 1978 gegründet und gehört seit 1988 zur Huettemann-Group. Die Leistungen reichen von nationalen und internationalen Verkehren mit Schwerpunkt Großbritannien und Irland bis zu Kontraktlogistiklösungen mit Mehrwertleistungen. 115 Mitarbeiter gewährleisten an den Standorten Nordhorn und Bad Bentheim-Gildehaus reibungslose Prozesse. Ein Schwerpunkt liegt auf der Spielwarenbranche.

International agierender Logistikdienstleister

Die Huettemann-Group mit Hauptsitz in Duisburg bündelt ein umfassendes Leistungsspektrum. Neben der Kontraktlogistik zählen dazu Logistiklösungen für Werbemittel sowie weltweites Transportmanagement. Europaweit beschäftigt der mittelständische, international agierende Logistikdienstleister rund 715 Mitarbeiter an 25 Standorten.