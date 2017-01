Nordhorner Sportgala feiert runden Geburtstag

Nordhorn. Die Sportgala im Euregium feiert am Freitag einen runden Geburtstag: Die Stadt Nordhorn ehrt zum 20. Mal in diesem festlichen Rahmen ihre erfolgreichen Athleten. Daher haben die Organisatoren ein Moderatoren-Duo verpflichtet: Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne, die regelmäßig auch bei der Gala der deutschen Sportlerwahl in Baden-Baden sowie beim ZDF ein Team bilden, werden die rund 800 Galagäste begrüßen.

Zu Beginn stehen traditionell die Sportler im Mittelpunkt, die von der Stadt für ihre Erfolge im abgelaufenen Jahr geehrt werden. Die Auszeichnung wird Bürgermeister Thomas Berling gemeinsam mit dem Sportausschuss-Vorsitzenden Johannes Huesmann vornehmen. Außerdem ehrt die Stadt einmal mehr zwei Ehrenamtler, die sich um den Sport in der Grafschafter Kreisstadt verdient gemacht haben.

Die Bekanntgabe der GN-Sportlerwahlsieger ist einer der Höhepunkte eines vollgepackten Galaprogramms, das um 19 Uhr beginnt (Einlass ab 18 Uhr). Zwölf Kandidaten sind noch im Rennen, doch wer nimmt am Ende einen der begehrten Siegerpokale mit auf den Heimweg? Die Sieger der Sportlerwahl in den Kategorien „Nachwuchssportler des Jahres“, „Mannschaft des Jahres“, „Sportlerin des Jahres“ und „Sportler des Jahres“ werden von GN-Verleger Jochen Anderweit geehrt. Die drei Erstplatzierten (Übersicht unten) haben eine Einladung zum Sportlerball erhalten und werden ab 22 Uhr auf die Bühne gebeten.

Im Showprogramm werden hochdekorierte Künstler auftreten. Diabolo-Jongleur Phil Os gehört ebenso dazu wie die Gruppe „Kanakovs“ mit ihrer dynamisch-spektakulären Kür auf dem so genannten „russischen Barren“, einem zehn Zentimeter breiten und extrem biegsamen Balken. Aus der Grafschaft kommt die ehemalige Jugend-Vizeweltmeisterin im Trampolinspringen, Phyllis Lensker. Auch sie gibt eine Kostprobe ihres Könnens. Für stimmungsvolle Musik wird die Gruppe „Noble Composition“ sorgen.

Die Hauptgewinne der großen Tombola werden wieder nach Mitternacht übergeben. Neben vielen Trostpreisen gibt es erneut attraktive Hauptpreise. Die Lose kosten fünf Euro. Eine Tüte mit fünf Losen, die mindestens einen Gewinn enthält, kostet 25 Euro; es können aber bis zu fünf Gewinnlose in einer Tüte enthalten sein. Alle Gewinnlose sind auch bei der abschließenden Ziehung der Hauptpreise „im Topf“. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Trostpreise, die Tombola-Teilnehmer werden aber auf einen der 37 Hauptpreise spekulieren. Der erste Preis ist eine elftägige Kreuzfahrt auf der „MS Hamburg“ für zwei Personen. Sie steht unter dem Motto „Sonne, Strand und Havannas“ und beinhaltet eine Rundreise um Kuba mit einem Abstecher nach Jamaika im Wert von etwa 7200 Euro. Insgesamt haben die Tombola-Preise einen Wert von mehr als 20.000 Euro.

Sportlerwahl – die Erstplatzierten

Sportler Thorsten Dirks (KSG Grafschaft Bentheim, Karate), Dan John (FC Schüttorf 09, Beachvolleyball), Florian Müller (Vorw. Nordhorn, Fußball).

Sportlerin Marlena Brenner (Schüttorf, Fahrsport), Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn, Tennis), Kirsten Schnieders (LC Nordhorn, Leichtathletik).

Nachwuchssportler Yannick Fraatz (HSG Nordhorn-L., Handball), Josephine Skutta (LC Nordhorn, Leichtathletik), Stina Vrielmann (TuS Neuenhaus, Badminton).

Mannschaften SV Bad Bentheim (Fußball), SCU Emlichheim U 14 (Volleyball), Gymnasium Nordhorn (Schach).

Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge.