Nordhorner gedenken Opfern des NS-Regimes

Nordhorn. Dass das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz weiter erforderlich ist, haben die Redner bei der Gedenkveranstaltung im Gemeindehaus der Kreuzkirche mit Verweisen auf das Tagesgeschehen untermauert. Antisemitismus und Rassismus seien immer noch nicht aus der Mitte der Gesellschaft verschwunden.

Diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Wortbeiträge von Marianne Schnelle vom Arbeitskreis Frieden, Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling, den EGN-Zwölftklässlerinnen Leonie Dietz, Kira Reineke und Sabrina Schwarzer, Gastredner und Historiker Werner Straukamp sowie dem Beitrag der Antirassistischen Initiative Nordhorn.

Karte

„Das gibt es immer noch, zum Glück in Nordhorn aber nur selten“, sagte Berling. In Nordhorn habe sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine „bemerkenswerte Erinnerungskultur entwickelt“, attestierte Straukamp in seinem Gastbeitrag und zeichnete sie in einem kurzen, historischen Exkurs nach: Vom Beschluss des Rates der Stadt Nordhorn im Oktober 1959 auf dem damaligen Langemarckplatz eine zusätzliche Gedenktafel für jüdische und politisch verfolgte Mitbürger anzubringen bis zur Debatte Anfang der 1990er-Jahre, ob denn ein „Schwarzer Garten“ ein geeigneter Ort des Gedenkens sei. Straukamp schloss mit einem Zitat des KZ-Überlebenden Max Mannheimer ab, dass nachfolgende Generationen dafür verantwortlich sind, dass sich der Holocaust nicht wiederholt.

Die Gedenkfeier endete mit der Kranzniederlegung und anschließender Schweigeminute im „Schwarzen Garten“.