Nordhorner will Menschen zum Lachen bringen

Nordhorn. „ Naoros Hammo aus Nordhorn ist täglich dabei, sich neue Kurzgeschichten auszudenken und Videos zu drehen. Mit GN-Szene hat der 23-Jährige über sein Hobby gesprochen.

„Vine“ ist ein Videoportal zum Aufnehmen sehr kurzer – ursprünglich sechs Sekunden langer – Videos. In eine Art sozialem Netzwerk können die Filmaufnahmen hochgeladen und geteilt werden. Mittlerweile sind „Vines“ nicht nur auf diesem Portal, sondern auch in anderen sozialen Netzwerken zu finden und oftmals auch länger als sechs Sekunden. Der Trend der lustigen Kurzvideos kommt aus den USA. Es war aber der Kanadier „Kingbach“, der Naoros zu den kurzen Filmen motiviert hat. „Seine Videos sind super witzig und da dachte ich mir, was der kann, kann ich auch“ sagt der gebürtige Kurde. Das war im Dezember 2015. Seitdem hat der 23-Jährige bereits 20 eigene „Vines“ gedreht, geschnitten und bei Facebook hochgeladen. Mit Erfolg, seine Seite hat schon mehr als 28.000 Gefällt-Mir-Klicks.

Die Inhalte seiner Videos sind typische Situationen, die jeder schon einmal erlebt hat: Konflikte zwischen Jugendlichen, die verschiedenen Charaktere einer Clique, aber auch die Liebe. Sein erstes Video, das er noch mit seinem Handy aufgenommen hat, trägt den Titel „Wahre Freunde – wenn es hart auf hart kommt“. Bereits nach einem Tag haben rund 1000 Menschen dem Video einen Daumen nach oben gegeben. Spätestens da war für den Nordhorner klar: Es wird weitergehen. Schon der zweite Dreh wurde professioneller. „Der zweite Vine ist explodiert, er hatte nach nicht einmal einem Tag mehr als 2000 Likes“, sagt Naoros.

Mittlerweile haben Naoros und seine Freunde in allen Ecken Nordhorns gedreht, aber besonders oft in der Shisha-Bar seiner Familie. Dort halten die Freunde auch ihre kreativen Meetings ab, wenn der 23-Jährige wieder eine Idee für einen neuen „Vine“ hat. Die jungen Männer besprechen den Drehablauf und gehen die Texte durch, die auswendig gelernt werden müssen. „Meine Kumpels sind meine Schauspieler, geben mir Tipps oder teilen meine Videos auf Facebook“, sagt Naoros. „Aber sie sind auch ehrlich zu mir und sagen es, wenn eine Szene unlustig war.“

Ein Perfektionist bei der Arbeit

Doch nicht immer läuft ein Videodreh so, wie es sich die jungen Männer wünschen. Manchmal brauchen sie zehn Anläufe für eine Fünf-Sekunden-Szene, bis Naoros zufrieden ist. Da ist der 23-Jährige ein richtiger Perfektionist. „Es gibt auch Tage, an denen wir zwei bis drei Stunden drehen und feststellen, dass das alles keinen Sinn ergibt und wir abbrechen“, erzählt er. Doch bei den Drehs kommt auch der Spaß nie zu kurz – auch wenn Naoros und seine Kumpels dafür schon mal eine längere Drehpause einlegen mussten. „Wir haben so oft Lachflashs, weil einfach etwas schief geht.“

Mit Neidern zu kämpfen

Nach der Freude über die vielen Gefällt-Mir-Klicks kam aber erst einmal die Enttäuschung: Große Facebook-Seiten haben Naoros „Vines“ geklaut und sie ohne seinen Namen veröffentlicht. „Zwar hatten meine Videos dann 15.000 Likes, doch keiner wusste, dass sie von mir sind“, sagt Naoros. Heute steht hinter jedem Video der Name des 23-Jährigen. Und auch mit Neidern hat der Nordhorner zu kämpfen. „Einige Leute mich nicht ernst genommen und mich kindisch genannt“, erinnert sich Naoros. Nachdem sie aber gesehen haben, wie viel Erfolger er mit den „Vines“ hat, kamen sie wieder bei ihm an und wollten sogar bei ihm in den Videos mitspielen. Doch Naoros gab nicht nach. Und auch über Hater auf Facebook, die ihn beleidigen, hat der Nordhorner eine klare Meinung: „Solche Kommentare lösche ich sofort. Sagen Leute aber, dass ihnen mein Video nicht gefällt, motiviert mich das, es beim nächsten Mal besser zu machen.“

„Wir wollen Rap-Parodien drehen“

Gemeinsam mit dem Nordhorner Rapper „Timatic“ will Naoros noch mehr als die „Vines“ machen. „Wir wollen Rap-Parodien drehen“, erklärt der 23-Jährige die angehende Zusammenarbeit. Dabei wollen Naoros – der in seiner Freizeit gerne selber rappt – und „Timatic“ Rap-Songs als eine Art Comedy neu aufnehmen. „Der Trailer zum ersten Video soll bereits Anfang September auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht werden. Die Videos selbst werde ich auf meinem Youtube-Channel hochladen“, meint Naoros. Danach will sich der Nordhorner an ein weiteres Projekt wagen: „Pranks“. Das sind kleine Streiche, mit dem Ziel, andere zu erschrecken, ärgern oder provozieren. „Ich habe schon viele gesehen, die Pranks machen, doch die machen alle nur Show und viele von den Menschen, die geprankt werden, sind bezahlt. Bei mir soll es echt sein“, erklärt Naoros.

Geld verdienen will der 23-Jährige nicht zwingend mit seinen Videos. „Ich will die Menschen unterhalten und zeigen, was ich kann“, betont er. Dafür ist ist er sogar von seinem Job als Techniker von Vollzeit auf Teilzeit gewechselt.