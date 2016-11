Nordhorns Kunstpreis geht an „the old boys‘ club“

Nordhorn.tk Verbunden mit der jährlich seit 1979 vergebenen Auszeichnung ist eine Einzelausstellung in der Städtischen Galerie Nordhorn. Die Ausstellungseröffnung mit der Preisverleihung ist am Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr. Die Ausstellung (damit verbunden ist eine Publikation) läuft bis 5. Februar 2017.

„the old boys’club“ ist ein Projekt und Künstlername der französischen Künstlerin und Designerin Katya Bonnenfant. Die Künstlerin und das Projekt überzeugten die Jury aus Vertretern der Stadt sowie des Förderkreises der Städtischen Galerie mit einem spielerisch wirkenden, jedoch in seiner Haltung hochaktuellen Oeuvre, in dem sich vielfach variierende Formen und Motive zu einem Gesamtbild verbinden, das kontinuierlich im Wandel ist.

Katya Bonnenfant (geboren 1975) studierte Kunst, Philosophie und Grafikdesign in Paris. Sie lebt und arbeitet in den Pyrenäen, Frankreich.