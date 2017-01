Notorischer Verkehrssünder muss ins Gefängnis

Bad Bentheim.gn Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen mit gleich zwei Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Die Polizisten hatten zuvor einige Reisende des Intercitys 241 aus Amsterdam während des Halts im Bahnhof kontrolliert. „Den sehr nervös wirkenden 28-Jährigen hatten die Beamten schließlich eingehender unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass gegen den Gesuchten zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Bielefeld aus dem Jahr 2015 wegen Duldens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen vorlagen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann konnte den laut dem ersten Haftbefehl geforderten Geldbetrag in Höhe von 855 Euro noch begleichen, ansonsten hätte er für 57 Tage ins Gefängnis gemusst. Beim zweiten Haftbefehl ging dem 28-Jährigen offenbar das Geld aus. Da der Mann die erforderlichen 1800 Euro nicht aufbringen konnte, muss er nun für 120 Tage ins Gefängnis. Die Beamten brachten den türkischen Staatsangehörigen bereits wenig später in die Justizvollzugsanstalt nach Lingen.