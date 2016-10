Nur keine Angst vor der „Hansehölle“

fhNordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen hat von den letzten vier Spielen in der 2. Handball-Bundesliga drei gewonnen und möchte diesen Aufwärtstrend gerne fortsetzen. Doch der Tabellenneunte (8:8 Punkte) steht heute beim VfL Bad Schwartau (19.30 Uhr, Hansehalle, Lübeck) vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Gastgeber sind mit 10:6 Punkten Achter und haben von bislang drei Heimspielen keines verloren (2 Siege, 1 Unentschieden). Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Heiner Bültmann mit den Schleswig-Holsteinern nach Punkten gleichziehen. „Es wäre ein großer Schritt, da zu gewinnen“, sagt der HSG-Trainer mit Blick auf die Tabelle, „das ist sauschwer, aber dennoch unser Ziel.“

Mal abgesehen von den Qualitäten der Mannschaft seines Trainer-Kollegen Torge Greve ist auch die Atmosphäre in der „Hansehölle“ ein wichtiger Faktor. Wie schmerzhaft es dort werden kann, haben Kapitän Nicky Verjans und Kollegen noch gut in Erinnerung, schließlich kassierten sie dort am 1. April mit 18:27 eine der höchsten Niederlagen der vergangenen Saison. „In der Hansehalle ist immer richtig Alarm“, weiß Bültmann, was sein Team heute vor fast 2000 Zuschauern erwartet, „da muss man richtig Lust drauf haben, diesen Kampf anzunehmen.“ Dass in Lübeck durchaus etwas zu holen ist, hat die HSG im Laufe der Jahre schon oft bewiesen, in der vorletzten Saison zum Beispiel mit einem beeindruckenden 31:18-Erfolg.

Gegenüber dem 28:16-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Aue muss Bültmann auf zwei Akteure verzichten. Der 37 Jahre alte Standby-Spieler Stephan Wilmsen verzichtet auf die Dienstreise an die Ostsee. Und Nachwuchskraft Lars Bergmann bleibt daheim, um am Abschlusstraining der Reserve teilnehmen zu können. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten Frank Schumann und Lutz Heiny alle Akteure dabei, auch Spielmacher Alexander Terwolbeck, der unter der Woche wegen einer leichten Erkältung einen Tag mit dem Training aussetzen musste, und Fabian Kaleun, der wegen Krankheit die Einheiten am Dienstag und Mittwoch versäumte.

Der 21 Jahre alte Torhüter hat derzeit im Kampf um die Position als Stellvertreter von Björn Buhrmester die besseren Karten gegenüber Dennis Bartels. „Fabian ist momentan unsere Nummer zwei“, sagt Bültmann. „Er hat eine gute Vorbereitung gespielt“, lautet die Begründung des Trainers, der Kaleun gegen Aue in der Schlussphase zwischen die Pfosten beorderte und fand: „Das hat er gut gemacht.“ Indes leidet Bartels laut Bültmann noch immer unter den Nachwirkungen einer Knieverletzung, die ihn während der Vorbereitung einige Wochen außer Gefecht gesetzt hat.

Für Bültmann kommt es gegen Schwartau vor allem darauf an, mit einer gut organisierten Defensive das Schwartauer Tempospiel auszuschalten. Und im Angriff muss Spielmacher Alexander Terwolbeck es schaffen, die starke 6:0-Abwehr des Gegners in Bewegung zu bringen, hinter der mit Zwei-Meter-Mann Dennis Klockmann auch noch einer der besten Zweitliga-Keeper steht. „Sie decken gut, hart und genau“, weiß Bültmann um die Qualitäten der Gastgeber in der Defensive. Da gibt es für den Trainer nur ein Rezept: „Wir brauchen gute Wurfquoten; das ist wirklich wichtig.“