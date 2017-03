„Nur noch Unterschrift der Theaterwerkstatt fehlt“

Nordhorn. Als höchstes Ausschussgremium des Rates hat auch der Verwaltungsausschuss einmütig die einstimmige Empfehlung des Vertragsentwurfs aus dem Kulturausschuss vom vergangenen Montag angenommen. „Damit fehlt jetzt nur noch die Unterschrift vom Förderkreis der Theaterwerkstatt, um den Kooperationsvertrag in Kraft zu setzen“, sagte Bürgermeister Thomas Berling nach der VA-Sitzung am Mittwochabend gegenüber den GN.

Nach der Kündigung des alten Nutzungsvertrages für die Kornmühle samt Vereinsheim „Rampe“ und der Streichung aller Zuschüsse will die Stadt mit dieser neuen Vereinbarung nun auf den Verein zugehen, um die Laienspielschar in ihrer ganzjährigen Theaterarbeit auch in Zukunft weiter zu fördern. Der Vertrag läuft auf Empfehlung des Kulturausschusses bis Ende 2018 und orientiert sich laut Kulturreferat an Standards kommunaler Kulturförderung.

Das Papier regelt etwa die künftigen Nutzungsbedingungen der Kornmühle und der „Rampe“ für die Theaterwerkstatt und gewährt jährlich einen städtischen Zuschuss von bis zu 8000 Euro für ein Schauspiel.