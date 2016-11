Nutrias für tote Affen in Geeste gehalten

Geeste. Auf der B 70 in Geeste lagen im Bereich der Varloher Schleuse zuletzt mehrere große Tierkadaver. Möglicherweise Affen, dachten einige Verkehrsteilnehmer, immerhin befindet sich nur ein paar Meter weiter ein Affengehege auf einem Privatgrundstück. Obschon dort alles in Ordnung war, fanden die Beamten auf dem Asphalt tatsächlich tote Exoten.

Ein Facebook-User etwa informierte die Meppener Tagespost am Donnerstag über die verendeten Tiere: Am Mittwoch habe an der Stelle einen angefahrenen Affen gesehen, am Donnerstag habe er an gleicher Stelle direkt das nächste verendete Tier entdeckt. Er stellte die Frage in den Raum, ob diese aus dem unweit gelegenen Affengehege auf dem Grundstück eines Cafés geflohen sein könnten.

Karte

Das Café, von dem er spricht, ist das Café zur Alten Schleuse. In dessen Garten befindet sich ein großer Käfig. Und tatsächlich leben darin Affen. „Wir haben einige Paviane und Gibbons“, erklärt Anke Hahn, die das Café betreibt und Herrin der Affen ist.

Tiere scheu

Die Tiere charakterisiert sie als eher straßenscheu: „Unsere Affen würden niemals bis zur Fahrbahn laufen.“ Sie seien so sehr auf das Leben im Käfig und mit ihren Artgenossen konditioniert, dass sie „völlig verdattert“ wären, würden sie sich plötzlich jenseits der Grundstücksgrenze wiederfinden. Der ungewohnte Straßenverkehr täte dann sein Übriges: „Die Affen würden einfach nur versuchen, so schnell wie möglich wieder zurück in ihr Gehege zu kommen“, ist sich Hahn sicher.

„Vermissen keinen Affen“

Tote Tiere, deren vermuteter Herkunftsort ihr Grundstücksort ist, sind für Hahn keine Neuigkeit. In der Vergangenheit gab es bereits Meldungen über tote Affen nahe ihres Grundstücks. Hahn glaubt, dass die Vorstellung den Leuten manchmal merkwürdige Streiche spielt: „Früher hatten wir auch mal Hängebauchschweine. Wenn irgendwo in der Nähe eine tote Nutria am Straßenrand lag, haben die Leute darin eines unserer Schweine erkannt.“ Der Redaktion der Meppener Tagespost gegenüber versichert sie: „Mit dem Gehege ist alles in Ordnung, und wir vermissen definitiv keinen Affen.“

Ihre Zusicherung konnte den Lauf der Dinge allerdings nicht aufhalten: Die Behörden waren bereits informiert. Während das Veterinäramt des Landkreises ausrückte, um den Käfig zu prüfen, suchten Polizisten auf der B 70 die Kadaver toter Affen.

Tierkörper mit starkem Fellbewuchs

In gewisser Hinsicht war ihre Suche erfolgreich: Tatsächlich lagen unweit der Varloher Schleuse vergleichsweise große Tierkörper mit starkem Fellbewuchs. Und tatsächlich handelte es sich bei den Tieren um eine eigentlich gebietsfremde Gattung, wie sich aus einer Anfrage bei der Polizei ergab: Nutrias, ursprünglich aus Südamerika eingewandert, fielen an der Stelle dem Straßenverkehr zum Opfer.

Biberratten (Nutria) stammen aus Südamerika. Sie wurden einst für die Pelzzucht eingeführt. Foto: GEORGIOS KEFALAS/dpa

Ihr Erscheinungsbild erinnert eigentlich eher an Biber – immerhin sind Nutrias aber vergleichsweise groß und haben ein dichtes Fell, was bei manchen Zeitgenossen möglicherweise die Fantasie anregt.

Invasive Art

Das zumindest vermutet Affen-Besitzerin Anke Hahn: „Im Zweifelsfall sollten die Leute lieber zweimal hinsehen, bevor sie sich wegen eines toten Affen verrückt machen.“ Mit dem Anblick toter Nutrias ist indes häufiger zu rechnen: Das zu den invasiven Arten zählende Tier verbreitet sich im Emsland seit Jahren sehr stark – dementsprechend dürften auch entsprechende Unfallzahlen steigen.