Nyman rettet Braunschweig einen Punkt in Würzburg

Würzburg.dpa Vor 10 152 Zuschauern hatte der starke Valdet Rama (34.) den Aufsteiger in Führung gebracht. Der VfB Stuttgart und Hannover 96 können an diesem Spieltag zu den Braunschweigern an der Tabellenspitze aufschließen. Würzburg blieb zum siebten Mal nacheinander ungeschlagen und belegte zumindest bis zum Sonntag den sechsten Tabellenrang.

Der FC Erzgebirge Aue holte im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Heimsieg geholt. Der Aufsteiger setzte sich zum Rückrundenstart gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:1 (0:0) durch. Vor 6300 Zuschauern sorgten Pascal Köpke (56. Minute) und der eingewechselte Dimitrij Nazarov (90.) für den vierten Liga-Erfolg der Sachsen, die dadurch zumindest bis Sonntag die Abstiegsplätze verließen.

John Verhoek (84.) hatte kurz vor Schluss für den FCH noch ausgeglichen. Für Aufsteiger Aue war es nach acht sieglosen Partien der erste Erfolg seit dem vergangenen Oktober und der erste Sieg gegen Heidenheim überhaupt.