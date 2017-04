Obdachloser verbrannt - Keine Hinweise auf Straftat

Darmstadt.dpa Der Tod eines Obdachlosen, der in Südhessen brennend auf der Straße gefunden wurde, hängt allem Anschein nach nicht mit einem Verbrechen zusammen. Es hätten sich bislang keine Hinweise auf eine Straftat ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt als Ergebnis der Obduktion mit. Derzeit könne ein tragisches Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen gingen weiter. Der 44-Jährige war in der Nacht zu Karfreitag in Groß-Gerau ums Leben gekommen. Er starb trotz sofortiger Hilfe noch vor Ort.