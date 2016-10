Ohner Diek in Samern wird gesperrt

Samern. Am Ohner Diek in Samern werden ab Montag zwei Brücken saniert. Dazu wird die Straße voll gesperrt. Das teilten Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus und Elke Jobst vom Schüttorfer Bauamt am Freitag bei einem Ortstermin mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über Suddendorf. Anlieger können ihre Grundstücke trotzdem erreichen. „Saniert werden eine Brücke über den Wüstengraben sowie die Napoleonbrücke, die über die Eileringsbecke führt“, sagte Elke Jobst. Letztere stammt aus dem Jahr 1793 und steht unter Denkmalschutz.

„Beide Brücken sind dringend sanierungsbedürftig, wegen des immer stärkeren Pkw-Frequentierung sowie den immer schwerer werdenden Fahrzeugen der Landwirtschaft“, erklärte Jobst am Freitag. „Diese Sandsteinbrücken wurden für ein Maximalgewicht von 2,5 Tonnen gebaut, heutzutage fahren dort Fahrzeugen mit einem Gewicht von 20, 25 oder 30 Tonnen“, berichtete Werner Paetzke, der mit seiner Firma den Zuschlag bekommen hat. Zusätzlich sollen Geländer angebracht werden, um die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern zu erhöhen.

Die Kosten betragen rund 120.000 Euro. „Wir sind froh, dass die Kosten ein wenig geringer ausfallen, als die im Haushalt eingeplanten 160.000 Euro“, sagte Manfred Windhaus . Mit 40 Prozent der Baukosten wird die Sanierung aus dem europäischen „Leader-Programm“ gefördert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Weihnachten dauern.