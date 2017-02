Ohner Kastanien sind „noch zehn Jahre standsicher“

Ohne. Zwar hat der Gemeinderat Ohne bereits in der vergangenen Woche beschlossen, die zehn Rosskastanien an der Dorfstraße zu fällen, dennoch herrscht bei einigen Bürgern noch Skepsis gegenüber den Plänen.

Neben den Einschätzungen des Diplom-Landschaftsarchitekten Andreas Ackermann – der empfahl, die Bäume vor der geplanten Straßensanierung zu fällen – sind zwei weitere Gutachten Teil der anhaltenden Diskussionen. Diese sagen den meisten Bäumen noch eine gewisse Standsicherheit zu. Eine privat in Auftrag gegebene Untersuchung eines Forstoberrates bescheinigt acht von zehn Kastanien weitere zehn Jahre Verkehrssicherheit: „Auch darüber hinaus lässt sich gegenwärtig keine andere Entwicklung erkennen“, heißt es in dem Gutachten, das den GN vorliegt.

Der Baumgutachter der Kreisstraßenmeisterei des Landkreises bescheinigt den meisten Bäumen ebenfalls Standsicherheit. Eine Zukunftsprognose gibt der Landkreis Grafschaft Bentheim jedoch nicht ab. „Wir sind für die Baumreihe in Ohne nicht zuständig. Es war eine Dienstleistung, dass sich der Baumgutachter die Kastanien angesehen hat“, sagte Kreisrat Dr. Michael Kiehl auf GN-Nachfrage.

Angesprochen auf die widersprüchlichen Gutachten verteidigte Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte die Entscheidung des Rates. Es seien zwar noch nicht alle Kastanien mit dem Bakterium des „Kastaniensterbens“ befallen und krank, die Lebenszeit der Bäume sei jedoch absehbar: „Wir sind daran gehalten, nachhaltig zu planen. Sollten wir nun nur zwei Bäume aus der Reihe fällen, wäre das ortsbildprägende Bild kaputt. Und wenn dann noch alle drei Jahre weitere Kastanien weichen müssen, wird es nicht besser. Das kann nicht nachhaltig sein.“

Die meisten Ohner hätten ihr gegenüber ihr Bedauern über die Fällung ausgedrückt, seien aber pragmatisch und sähen die Notwendigkeit. Der Widerstand beschränke sich laut der Bürgermeisterin auf einige wenige Bürger. „Die Kastanien sind geschätzte 90 Jahre alt. Eine so hohe Lebenserwartung haben die Bäume nicht. Dazu kommt, dass sie an der Dorfstraße keine optimalen Bedingungen haben“, erklärte Ruschulte. Die Kastanien seien zu eng aneinander und zu dicht an der Straße gepflanzt worden.

Das „Kastaniensterben“, das die Bäume ausbluten lässt, sei eine weitere Bedrohung, die sich deutschlandweit schnell ausbreite. „Alte Bäume sind für solche Krankheiten eben noch anfälliger“, meinte Charlotte Ruschulte. In den kommenden Tagen folgt noch eine Naturschutzprüfung, ob in den Bäumen schützenswerte Tiere leben. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Baumreihe, auch „Kastanienallee“ genannt, Ende Februar gefällt.

Am Mittwoch soll die Entscheidung über die neue Baumart getroffen werden. „Im April hoffen wir, mit der Straßensanierung beginnen zu können.“ Diese wird zu 73 Prozent von der Dorferneuerung gefördert und sei unabhängig von den Kastanien.