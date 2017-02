Ohner „Kastanienallee“ hinterlässt Lücke

Ohne. Die Kastanienallee in Ohne ist endgültig Geschichte. Nach langen und emotionalen Diskussionen – unter anderem bei einer Bürgerversammlung Anfang Februar – sind die zehn Rosskastanien des Ohner Dorfzentrums nun gefällt worden. In den vergangenen Wochen hatten die Bäume, die auch als „Juwel von Ohne“ bezeichnet wurden, für viel Aufregung in dem Ort gesorgt.

Nach der Straßensanierung werden neue Bäume gepflanzt

Trotz einer Analyse des Diplom-Landschaftsarchitekten Andreas Ackermann, der einen deutschlandweit verbreiteten Bakterien- und Pilzbefall an einigen der Bäume festgestellt hatte, konnten einige Bürger die Fällung der mehr als 90 Jahre alten „Kastanienallee“ nur sehr schwer hinnehmen.

Nach der geplanten Straßensanierung, bei der die Dorfstraße ab April barrierefrei gestaltet werden soll, können dann auf der angrenzenden Wiese neue Bäume gepflanzt werden. Damit soll der „Allee-Charakter“ des Ohner Dorfzentrums bestehen bleiben. Zur Auswahl stehen Bergahorn, Eiche und Wildkirsche, wie Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte berichtete. In den kommenden Wochen soll der Dorferneuerungsausschuss entscheiden, welche Art gepflanzt wird.