Osnabrücker Kulturhäuser bilden Notfallverbund

Osnabrück. Was passiert, wenn eine wertvolle Bibliothek in Flammen steht oder ein ganzes Archiv einstürzt? Der Brand in der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek 2004 und der Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 bereiten Archivaren und Kuratoren bis heute Albträume. Osnabrücker Archiv- und Museumsleiter bauen nun vor. Sie haben einen Notfallverbund gegründet, der sie zu gegenseitiger Hilfe im Katastrophenfall verpflichtet. Zur feierlichen Vertragsunterzeichnung kamen sie im Friedenssaal des Rathauses zusammen.

„Das Bewusstsein für den Schutz des kulturellen Erbes ist in der Öffentlichkeit gewachsen“, sagte Christine van den Heuvel, Präsidentin des Niedersächsischen Landesarchivs in Hannover. Die Katastrophen von Weimar und Köln, aber auch andere Unglücksfälle hätten gezeigt, wie fragil Kulturgut sei und wie verwundbar jene Häuser, in denen sie verwahrt würden. In Osnabrück haben sich nun Stadt- und Kreisarchäologie, Landesarchiv, Universitätsbibliothek, das Museum Industriekultur, das Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliche Museum Osnabrück und das Bistumsarchiv per Vertrag zur gegenseitigen Hilfe im Fall einer Katastrophe verpflichtet.

Der Vertrag sieht vor, dass die beteiligten Einrichtungen Einsatzpläne für Feuerwehren erstellen, sich gegenseitig helfen, wenn es darum geht, bei Brand oder Überschwemmung gefährdetes Kulturgut zu bergen und vorübergehend zu lagern.

Darüber hinaus haben die beteiligten Einrichtungen eine Arbeitsgruppe zum Thema Notfallverbund ins Leben gerufen. Nur beim Geld hört die feierlich beschworene Solidarität auf. Jedes Haus muss seine Schutzmaßnahmen selbst finanzieren.

Bestände von Museen und Archiven seien die Basis für die kulturelle Arbeit in der Gegenwart, räumte Wolfgang Beckermann, Vorstand Kultur der Stadt Osnabrück, dem Kulturschutz einen hohen Stellenwert ein. Mehr Geld soll es aber nicht geben.

Dabei war in der Runde der Unterzeichner klar: „Die richtige Arbeit geht jetzt erst los.“ Denn nun machen sich die Vertreter der Häuser daran, ihre Notfallplanungen zu verfeinern, den Kontakt mit der Feuerwehr zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Flächen für die Einlagerung bedrohter Kulturgüter bereitstehen. Ein Problempunkt sind offensichtlich die Magazine. „Die Depots der Osnabrücker Häuser platzen aus allen Nähten“, hieß es übereinstimmend. Die Archivleiter und Museumsleute wollen nun ihre Lagerflächen überprüfen und gegebenenfalls Nachbesserungen einfordern.

Kritisch gingen die Kuratoren mit der Museumspolitik des Landes Niedersachsen ins Gericht. Anders als in Nordrhein-Westfalen würden in Niedersachsen entsprechende Werkstätten zur Aufarbeitung beschädigter Archivalien oder anderer Museumsstücke gar nicht vorgehalten. Allein die Werkstatt des Landesarchivs stünde im Notfall bereit – zu wenig, wie die Vertragsunterzeichner befanden. Wie dramatisch der Kampf um Kulturgüter bei Katastrophen sein kann, zeigen derzeit nur Übungen. Zum Glück