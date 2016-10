Pence trifft auf Kaine - Vizekandidaten liefern sich erstes TV-Duell

Farmville.dpa Im US-Wahlkampf haben sich die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Kaine und Mike Pence ihren ersten direkten Schlagabtausch geliefert. Beide trafen in Farmville in ihrer einzigen TV-Debatte aufeinander. Anders als das Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump war der Auftritt ihrer designierten Stellvertreter zunächst wenig spannungsgeladen. Beide unterbrachen sich ständig. Der Demokrat Kaine griff immer wieder Trump an. Der Republikaner Pence sagte, er werde Trump helfen, Wandel nach Washington zu bringen.