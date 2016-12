Pfadfinder bringen „Friedenslicht“ ins Kloster

Nordhorn.rm Mehr als 200 Besucher nahmen an der Aktion im Kloster Frenswegen teil, mit der vor Weihnachten symbolische „Lichter der Hoffnung“ an alle Menschen guten Willens verteilt werden.

Die inzwischen weltweite Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986: Jedes Jahr wird in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem vor dem dritten Advent ein Licht angezündet, per Flugzeug nach Wien gebracht und von dort aus am dritten Advent von Pfadfinderverbänden in alle Welt weitergegeben.

Die beiden Nordhorner Pfadfindergruppen, der katholische Stamm St. Marien der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) und der Stamm Wassergeusen im evangelischen Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), laden jedes Jahr am vierten Advent zu einer gemeinsamen Feier in die Klosterkapelle ein. Sie nahm diesmal mit dem Motto „Frieden gefällt mir“ die sozialen Netzwerke als Thema auf und forderte dazu auf, angesichts vieler Kriege über das Internet Botschaften des Friedens statt Hassbotschaften zu senden. „Unser Licht kann den Unfrieden in der Welt nicht überstrahlen“, hieß es in der Andacht, „aber es soll ein Licht der Hoffnung auf eine friedlichere Welt sein.“